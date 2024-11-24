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Рух - Левый Берег: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Украинской Премьер-лиги
Начало в 18:00
fcrukh.com
Львовский "Рух", который по ходу осенней части ощутимо просел, будет играть против команды, у которой без голевая серия в УПЛ уже длится более 12 часов игрового времени, а именно против "Левого берега". В предыдущем туре "Рух" на выезде неожиданно проиграл ровенскому "Вересу", а киевляне матч 13-го тура завершили ничьей. Матч ожидается максимально интересным.
Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Игра "Рух" - "Левый Берег" начнется в 18:00. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 14-й тур. 24.11.2024
Львов, "Арена Львов"
"Рух" - "Левый Берег"
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