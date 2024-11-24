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Твердохлиб мог из героя превратиться в антигероя: привез пенальти, но голкипер Кривбасса спас – ВИДЕО
Маханьков потянул удар соперника
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
“Оболонь” принимает “Кривбасс” в Киеве в матче 14 тура чемпионата Украины. Криворожцы открыли счет на 25-й минуте встречи, но могли сразу пропустить.
На 29 минуте после подачи в штрафную гостей автор гола Егор Твердохлеб умышленно сыграл рукой. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти.
Олег Слободян пробил низом под правую стойку, но Владимир Маханьков потянул пенальти.
Пока в Киеве перерыв. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого противостояния.
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