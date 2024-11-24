Твердохлиб мог из героя превратиться в антигероя: привез пенальти, но голкипер Кривбасса спас – ВИДЕО

“Оболонь” принимает “Кривбасс” в Киеве в матче 14 тура чемпионата Украины. Криворожцы открыли счет на 25-й минуте встречи, но могли сразу пропустить.

На 29 минуте после подачи в штрафную гостей автор гола Егор Твердохлеб умышленно сыграл рукой. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти.

Олег Слободян пробил низом под правую стойку, но Владимир Маханьков потянул пенальти.

Пока в Киеве перерыв. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого противостояния.