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Твердохлиб мог из героя превратиться в антигероя: привез пенальти, но голкипер Кривбасса спас – ВИДЕО

Премьер-лига

Маханьков потянул удар соперника

Твердохлиб мог из героя превратиться в антигероя: привез пенальти, но голкипер Кривбасса спас – ВИДЕО

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

UA-Футбол
Новина українською

“Оболонь” принимает “Кривбасс” в Киеве в матче 14 тура чемпионата Украины. Криворожцы открыли счет на 25-й минуте встречи, но могли сразу пропустить.

На 29 минуте после подачи в штрафную гостей автор гола Егор Твердохлеб умышленно сыграл рукой. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти.

Олег Слободян пробил низом под правую стойку, но Владимир Маханьков потянул пенальти.

Пока в Киеве перерыв. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого противостояния.

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Кривбасс (Кривой Рог) Оболонь (Киев) Владимир Маханьков Егор Твердохлеб
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