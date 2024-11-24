Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1

В матче 14-го тура УПЛ "Динамо" Александра Шовковского легко взяло свое в борьбе с "Черноморцем". Столичные не просто сохранили лидерство, но и поиграли мышцами на фоне одного из аутсайдеров турнира.

Но эта игра мышц происходила под аккомпанемент тревожного ожидания еврокубков, ведь там обычно играют мышцами на фоне "Динамо". Может, на этот раз будет иначе? Узнаем в четверг.

А пока смотрим самые яркие фотокадры с игры от Алины Ерофеевой.

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