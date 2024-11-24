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Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1

Премьер-лига

Киевляне легко взяли свое

Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 14-го тура УПЛ "Динамо" Александра Шовковского легко взяло свое в борьбе с "Черноморцем". Столичные не просто сохранили лидерство, но и поиграли мышцами на фоне одного из аутсайдеров турнира.

Но эта игра мышц происходила под аккомпанемент тревожного ожидания еврокубков, ведь там обычно играют мышцами на фоне "Динамо". Может, на этот раз будет иначе? Узнаем в четверг.

А пока смотрим самые яркие фотокадры с игры от Алины Ерофеевой.

Фотогалерея

Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 1Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 2Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 3Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 4Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 5Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 6Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 7Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 8Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 9Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 10Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 1Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 2Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 3Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 4Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 5Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 6Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 7Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 8Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 9Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 10Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 1Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 2Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 3Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 4Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 5Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 6Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 7Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 8Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 9Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 10Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 1Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 2Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 3Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 4Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 5Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 6Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 7Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 8Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 9Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 10Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 1Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 2Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 3Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 4Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 5Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 6Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 7Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 8Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 9Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 10Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 1Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 2Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 3Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 4Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 5Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 6Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 7Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 8Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 9Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 10Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 1Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 2Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 3Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 4Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 5Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 6Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 7Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 8Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 9Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 10Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 1Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 2Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 3Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 4Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 5Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 6Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 7Игра мышцами с тревожным ожиданием еврокубков. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Черноморец 3:1 - фото 8
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
24.11.2024 в 14:43
сколько можно терпеть БАБИЧА --ведёт ЧО в 1 лигу--уберите этого Физрука сделайте Одесситам подарок на НОВЫЙ ГОД
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
24.11.2024 в 14:43
сколько можно терпеть БАБИЧА --ведёт ЧО в 1 лигу--уберите этого Физрука сделайте Одесситам подарок на НОВЫЙ ГОД
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Просто Квашин (Харків)
24.11.2024 в 14:52
Осел у прірву лізе. Погонич - за хвоста ! - Куди ж ото ти прешся ?- Упрямого пита. Осел зі шкури пнеться, Над прірвою повис. Погонич не пускає: - Назад, бодай ти скис ! А потім спересердя Штовхнув осла того: - По-твоєму хай буде!- І відпустив його. Між добрими і злими В Одесі, подібні типи є: Хоч бий його по лобі, Він гнутиме своє.
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