  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Проверка одного из лидеров турнирной таблицы. Стартовые составы на матч Верес – Александрия
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Проверка одного из лидеров турнирной таблицы. Стартовые составы на матч Верес – Александрия

Премьер-лига
Обновлено

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени

Проверка одного из лидеров турнирной таблицы. Стартовые составы на матч Верес – Александрия

Фото: #FCVR57

Новина українською

В 14-м туре УПЛ в Ровно встретятся "Верес" и "Александрия".

Тренеры представили стартовые составы на матч:

"Верес": Кожухарь - Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Луан, Кучеров, Клец, Дахновский - Степанюк, Гайдучик

Замены: Когут, Ющишин, Протасевич, Чечер, Мельник, Баран, Петров, Лепский, Шарай, Годя, Мрвалевич, Нонго

"Александрия": Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко - Калюжный - Беляев, Мишнев, Козак, Безерра - Филиппов.

Замены: Макаренко, Ковалец, Костышин, Кулаков, Логинов, Плакса, Ващенко, Скорко, Джевани, Копына, Шостак, Шевченко

Это 13-я встреча между командами в украинской Премьер-Лиге.

До матча "Александрия" занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от "Динамо" на 3 балла с игрой в запасе. "Верес" - девятый с 15-ю баллами.

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Защитник Александрии: Если бы была возможность, то пригласил бы к нам Роналду
yellow-arrow
Начало матча Верес – Александрия отложено
yellow-arrow
В погоне за Динамо. Верес – Александрия: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ФК Александрия Верес (Ровно) Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости