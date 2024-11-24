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Проверка одного из лидеров турнирной таблицы. Стартовые составы на матч Верес – Александрия
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
Фото: #FCVR57
В 14-м туре УПЛ в Ровно встретятся "Верес" и "Александрия".
Тренеры представили стартовые составы на матч:
"Верес": Кожухарь - Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Луан, Кучеров, Клец, Дахновский - Степанюк, Гайдучик
Замены: Когут, Ющишин, Протасевич, Чечер, Мельник, Баран, Петров, Лепский, Шарай, Годя, Мрвалевич, Нонго
"Александрия": Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко - Калюжный - Беляев, Мишнев, Козак, Безерра - Филиппов.
Замены: Макаренко, Ковалец, Костышин, Кулаков, Логинов, Плакса, Ващенко, Скорко, Джевани, Копына, Шостак, Шевченко
Это 13-я встреча между командами в украинской Премьер-Лиге.
До матча "Александрия" занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от "Динамо" на 3 балла с игрой в запасе. "Верес" - девятый с 15-ю баллами.
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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