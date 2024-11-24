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"Их же оружием". Капитан Ворсклы - об игре против ЛНЗ

Премьер-лига
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Подытожил игру

"Их же оружием". Капитан Ворсклы - об игре против ЛНЗ

Фото - ФК Ворскла

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Защитник и капитан "Ворсклы" Игорь Пердута поделился мнением, что помогло полтавчанам одержать вторую победу над "ЛНЗ" - 2:0.

"Сложилось впечатление, что вчера мы взяли верх над черкащанами их же "оружием". Мы высоко прессинговали, а при отборе мяча на своей половине поля старались быстро перемещаться к воротам соперника.

Хотя, справедливости ради, следует сказать, что первыми забить могли гости, однако свой голевой момент в дебюте упустили. Далее уже полтавчане контролировали ход событий на поле, хотя делать это в сложных условиях погоды было трудно. Но три очка завоевали заслуженно.

Единственное, что беспокоит, — это насколько серьезной окажется травма у Сергея Мякушко. Он открыл счет, но вскоре повредил голеностоп. Зато после длительного перерыва снова вышел на поле Евгений Павлюк.

Что изменилось после возвращения к рулю Юрия Максимова? "Ворскла" начала действовать более интенсивно, стала более заточенной на атаку. Нам очень хочется продолжить победную серию".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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