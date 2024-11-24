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"Знаковые легионеры". Динамо поздравило бывших футболистов с Днем рождения
Одно время выступали на высоком уровне
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 24 ноября, сразу два бывших футболиста "Динамо" празднуют День рождения.
Киевляне в своем Instagram поздравили Даниил Силву и Джермейна Ленса, назвав их "знаковыми легионерами в истории "Динамо". Бразильцу исполнилось 38 лет, нидерландцу – 37 лет.
Правый защитник Силва выступал в составе киевлян с 2010 по 2017 год. За "Динамо" он провел 222 матча и выиграл пять трофеев. В 2020 году бразилец завершил карьеру.
Лэнс выступал в Киеве с 2013 по 2015 год. На его счету 78 матчей и три трофея.
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