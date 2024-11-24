Полесье - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.11.2024

14-й тур родной УПЛ очным противостоянием закроют подопечные Имада Ашура и Младена Бартуловича. В частности, житомирское "Полесье" будет принимать луганскую "Зарю". Сейчас команды расположились в разных эшелонах турнирной таблицы украинского первенства.

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14-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 25-е ноября

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Деревинский Алексей

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Полесье": последние новости

По итогам последних туров житомиряне "отклеились" от тройки лучших, окончательно пропустив вперед донецкий "Шахтер". Можно сказать, что команда Имада Ашура в определенном смысле не прошла проверку стойкости. Поскольку, с командами, которые ниже "волков" в турнирной таблице "Полесье" не испытывает особых проблем, однако когда дело доходит до матчей с лидерами - вот здесь как раз и возникают нюансы.

В последних трех матчах житомиряне встречались с криворожским "Кривбассом", "Александрией" и киевским "Динамо". И переиграть "волкам" удалось только команду Юрия Вернидуба. "Бело-синим" и "горожанам" подопечные Ашура проиграли. И то, поединок с криворожанами проходил именно в рамках Кубка. В УПЛ же "Полесье" не побеждает с начала октября - тогда житомирский коллектив в домашних стенах одолел полтавскую "Ворсклу" (2:1), и на этом как отрезало.

Более того, перед этими матчами были две достаточно безыдейные ничьи. При этом ничейные результаты были зафиксированы с представителями "подвала" турнирной таблицы. Речь идет о поединках с "Левым Берегом" и ковалевским "Колосом". Поэтому, можно однозначно констатировать, что "Полесье" в последнее время серьезно штормит.

Исчезла общая уверенность, а лидеры Гуцуляк и Назаренко где-то растеряли свои игровые кондиции. Нереализованные убийственные моменты Алексея и Александра в матчах национальной сборной Украины только служат подтверждением этого тезиса. Что-то нужно менять, это точно. Встреча с луганской "Зарей" должна стать показательной и хрестоматийной в этом контексте - на авансцену со своими решениями должен выходить наставник "Полесье" в лице Имада Ашура.

Что касается международной паузы, то ее "Полесье" заполнило контрольным спаррингом против "Левого Берега", в котором одержало победу со счетом 2:1.

"Я очень доволен определенными игроками и очень доволен тем желанием, которое молодые ребята показывали. Конечно, никто не отменял вопрос волнения, но для этого мы и привлекаем их к таким матчам. Молодые ребята молодцы, сегодня было приятно наблюдать за некоторыми из них. Хотя опять же мы понимаем, что всему свое время, и в будущее, по крайней мере, можем смотреть с позитивом", - рассказал 36-летний наставник житомирян после игры с "аистами".

Ориентировочный состав "Полесье": Волынец, Сарапий, Виалле, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Леднев, Мельниченко, Гуцуляк, Назаренко, Луифер.

"Заря": последние новости

Луганская команда так и продолжает идти в этой кампании чемпионата Украины без ничьих: 5 побед и 8 поражений. Последний раз "Заря" добывала три очка в конце октября - в игре с аутсайдером в лице "Левого Берега" Виталия Первака (2:0).

После этого, уже традиционно, последовали три поражения: одно в Кубке и два в регулярном первенстве. В частности, банда Младена Бартуловича дважды уступила донецкому "Шахтеру" Марино Пушича (0:1 и 1:3) и черкасскому ЛНЗ Андреса Карраско (1:2).

В целом же, "Заря" идет по своему привычному графику. Без никаких "оверперформансов", однако берет очки там, где и должна это делать. Еще бы добавить хотя бы несколько вырванных ничьих, и было бы вообще неплохо. И матч с житомирским "Полесьем" в этом контексте выглядит максимально релевантным. "Волки" находятся в кризисе и имеют ощутимые проблемы с построением атак. Этим и могут воспользоваться луганчане, сыграв в Житомире в закрытый футбол.

Хорватский коуч "Зари" также не сидел без дела во время паузы на матчи сборных и со своими подопечными провел товарищескую игру с ковалевским "Колосом" Александра Поздеева. Луганчане этот спарринг минимально проиграли, однако игровая практика была получена.

"Дякую своїй команді за бажання. Дуже хотіли набрати залікові пункти, але програли. Розуміли, що суперник з першого тайму починає грати агресивно. Ми витримали цей тиск. А ось напочатку другої половини нам не вдалося стримати “Шахтар”. Важливо було уважно грати перші 15 хвилин. Не вдалося", - розповів Бартулович після останньої поразки від "гірників" в УПЛ.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Жуниньо, Башич, Джордан, Вантух, Дрышлюк, Слесар, Мичин, Яцик, Горбач, Будковский.

"Полесье" - "Заря" . Личные встречи

На разных уровнях и в различных турнирах команды провели между собой 13 поединков. Большинство из них прошли в Первой лиге Украины. Общая статистика на стороне именно луганчан.

Статистика очных поединков:

Победы: 2:6

2:6 Забитые мячи: 14:24

14:24 В среднем голов за матч: 1.08 - 1.85

1.08 - 1.85 Самая большая победа: 2:1 - 0:5

"Полесье" - "Заря" . Последние официальные матчи

"Полесье":

"Заря":

Турнирное положение команд

Имеем дело с представителями разных частей турнирной таблицы УПЛ. "Полесье" замыкает топ-4, имея в своем активе 22 зачетных балла. В свою очередь "Заря" с 15 очками расположилась на 11-й позиции.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 13 11 2 0 32-10 35 2 ФК Александрия 12 10 2 0 21-7 32 3 Шахтер 13 9 2 2 37-12 29 4 Полесье 12 6 4 2 20-10 22 5 Кривбасс 13 6 4 3 14-11 22 6 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 7 ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18 8 Ворскла 14 4 4 6 14-18 16 9 Верес 13 3 6 4 14-16 15 10 Рух 12 3 6 3 16-9 15 11 Заря 13 5 0 8 13-17 15 12 Колос 14 2 7 5 8-11 13 13 Черноморец 14 3 3 8 9-17 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 14 2 3 9 6-27 9 16 Ингулец 14 0 6 8 9-29 6

"Полесье" - "Заря" . Ставка и коэффициенты

"Полесье" - "Заря" . Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "волков" - 2:1. Обе команды штормит в последнее время. Учитывая домашний статус и подбор исполнителей, явным фаворитом на бумаге являются житомиряне. Однако, просто точно не будет. Для победы "волкам" необходимо учесть ошибки прошлых туров и реабилитироваться перед собственными болельщиками.