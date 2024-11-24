  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Верес - Александрия 1:1. Ничья в пользу Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Верес - Александрия 1:1. Ничья в пользу Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Рановато "желто-черным" для чемпионства?

УПЛ. Верес - Александрия 1:1. Ничья в пользу Динамо

Олександрія

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

VBET Лига. 14-й тур

24 ноября. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

"Верес" – "Александрия" 1:1

Голы: Гайдучик 27 - Безерра 78

"Верес": Кожухарь, Куция (Протасевич 75), Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Луан (Нонго 84), Кучеров, Клец, Дахновский (Шарай 65), Гайдучик (Мрвальевич 75), Степанюк (Годя 84)

"Александрия": Ермаков, Кравченко (Скорко 70), Кампос, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Мышнев (Джевани 46), Козак (Ковалец 46), Безерра, Беляев, Филиппов (Кулаков 80)

Предупреждения: Вовченко 61, Шарай 66, Шевченко 77, Степанюк 80, Протасевич 83 - Кампос 72, Калюжный 89

Поединок "Александрия" начала очень интенсивно и благодаря высокому прессингу быстро прижала хозяев к своим воротам.

Впрочем, продолжалось это недолго. На 10-й минуте Гайдучик воспользовался слишком высоким расположением защиты "желто-черных", исполнив разрезную передачу на Дахновского, который вышел один на один с Ермаковым, но переиграть его не сумел.

УПЛ. Верес - Александрия 1:1. Ничья в пользу Динамо - изображение 1

Этот эпизод явно добавил уверенности "Вересу". Кравченко подскользнулся недалеко от своей штрафной, Гайдучик отдал на Луана, тот навесил на свободного Дахновского, но Ермаков вновь успел за мгновение сложиться, и отбить удар.

Вслед за Кравченко индивидуальную ошибку допустил и Калюжный - качество газона на "Авангарде" оставляло желать лучшего. Ей воспользовался Дахновский, выведя на свидание с Ермаковым Гайдучика - кипер снова был на высоте.

Штурм ворот "Александрии" не заканчивался. Очередной шанс имел Дахновский - сперва вингер опасно пробил в ближний угол, и тут же неудачно сыграл на добивании после сейва Ермакова.

И все же "Верес" своего добился. Калюжный рукой после подачи Куции - Гайдучик уверенно реализовал пенальти.

Пропущенный гол вернул "Александрию" в игру. Подопечные Ротаня снова начали атаковать, и даже забили курьезный гол. Правда, у его автора Беляева был зафиксирован офсайд.

До перерыва команды обменялись по одному голевому моменту - у "Александрии" опасно головой пробивал Шабанов, у "Вереса" врасплох Ермакова чуть не застал Луан, неожиданно прострелив в район дальней штанги.

УПЛ. Верес - Александрия 1:1. Ничья в пользу Динамо - изображение 2

Второй тайм начался уже в другом ключе. Гости явно прибавили по игре, и в целом были крайне заряжены на результат. Причем, не только игроки - эмоции получившего желтую карточку Ротаня не дадут соврать.

Опасность у ворот ровенчан "желто-черные" начали создавать уже ближе к 70-й минуте. Сперва Безерра протащил мяч и вывел на ударную позицию Джевани, но тот пробил выше цели. В следующей же атаке непростой удар в дальний угол от Филиппова парировал Кожухарь.

Главным атакующим двигателем "Александрии" традиционно был Безерра. На 77-й минуте бразилец не смог с ближнего расстояния переиграть вратаря соперника, но уже за мгновение сравнял счет, удачно подставив ногу после удара Калюжного.

Интенсивность не спадала до конца встречи, но результат от этого на табло не изменился.

Таким образом, у обеих команд продолжают длиться беспроигрышные серии. По итогам матча "Верес" занимает девятое место, а "Александрия" теперь на два очка отстает от "Динамо", но на три балла опережает "Шахтер".

По теме
yellow-arrow
Рух прервал длительную серию неудач в УПЛ
yellow-arrow
Чоботенко раскрыл детали своей травмы и рассказал, как проходит восстановление
yellow-arrow
УПЛ. Рух - Левый Берег 1:0. Все решил контроверсионный пенальти
ФК Александрия Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.11.2024 в 20:04
Неужели есть дурачки, которые думают, что Александрия сильнее и может занять выше место чем Динамо? )
Ответить
2
2
Вернуться к новостям
Комментарии 14
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.11.2024 в 20:04
Неужели есть дурачки, которые думают, что Александрия сильнее и может занять выше место чем Динамо? )
Ответить
2
2
fanatSD (донецк)
24.11.2024 в 20:08
твоё ....динамо тоже временно первое,а александрия это калиф на час
Ответить
0
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.11.2024 в 20:15
Динамо не мое, а Суркиса.
 
2
0
Kondor (Веселе)
24.11.2024 в 19:49
А Що це вперше? Динамо на "дурачка" вилазить?
Ответить
2
5
VARAB2505 (м.Рівне)
24.11.2024 в 19:35
Газон в Рівному найкращий в Україні.,особливо на таку погоду.Як можна писати,що це не якісний газон????
Ответить
2
1
Лекарь (село Дарниця)
24.11.2024 в 19:32
Мені не сподобався пенальті, що був призначений у ворота Олександрії. М"яч потрапляє в руку, з близької відстані. Ні, я проти таких 11-ти метрових
Ответить
0
3
CVK1993 (Рівне)
24.11.2024 в 19:28
Безперечно, за якістю найкраща гра Вереса з того часу, як вони повернулись в Прем'єр лігу. Мали вигравати. Дивно що Олександрія набрала стільки очок в цьому сезоні. Навіть склад не кращий ніж в багатьох інших команд. Потрібно віддати належне Ротаню.
Ответить
2
3
tolina-ystas (Краматорск)
24.11.2024 в 19:12
Александрия не умеет проигрывать.Все во главе с тренером орут,спорят с судьей,если нарушают правила делают это с особой жестокостью.Калюжный уже стал великим.Все время разговаривает с судьей,лезет драться вообщем психическое состояние явно отклоняется от нормы.Люди с такой неустойчивой психикой не должны играть в сборной. Не дай бог такой команде добиться серьёзных успехов они и судей бить начнут.
Ответить
4
3
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
24.11.2024 в 19:09
То ще арбітр до останнього не хотів давати жовту картку Калюжному, а по факту той награв на вилучення. Окрім того могло бути пенальті у ворота Олександрії наприкінці матчу, однак арбітр не став перевіряти факт гри рукою через ВАА.
Ответить
4
2
355547 (Запорожье)
24.11.2024 в 19:09
Было понятно, что Александрию притормозят, чтобы не борзела
Ответить
0
6
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
24.11.2024 в 19:11
Вона сама себе "притормозила". Хто заважав обіграти Верес.
Ответить
5
2
andy1973 (Рівне)
24.11.2024 в 19:07
Супер Іван був більше схожим на супер гопника. Верес здорово розчохлив його внутрішнє "я"
Ответить
3
2
Dalskyi (Sviaschene)
24.11.2024 в 19:11
Що ти верзеш?
Ответить
0
6
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
24.11.2024 в 19:13
Калюжний награв на купу жовтих карток, але отримав лише одну, коли за зрив атаки не можна було обмежитися усним попередженням. Грав дуже грубо.
 
2
3

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости