УПЛ. Верес - Александрия 1:1. Ничья в пользу Динамо

VBET Лига. 14-й тур

24 ноября. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

"Верес" – "Александрия" 1:1

Голы: Гайдучик 27 - Безерра 78

"Верес": Кожухарь, Куция (Протасевич 75), Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Луан (Нонго 84), Кучеров, Клец, Дахновский (Шарай 65), Гайдучик (Мрвальевич 75), Степанюк (Годя 84)

"Александрия": Ермаков, Кравченко (Скорко 70), Кампос, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Мышнев (Джевани 46), Козак (Ковалец 46), Безерра, Беляев, Филиппов (Кулаков 80)



Предупреждения: Вовченко 61, Шарай 66, Шевченко 77, Степанюк 80, Протасевич 83 - Кампос 72, Калюжный 89

Поединок "Александрия" начала очень интенсивно и благодаря высокому прессингу быстро прижала хозяев к своим воротам.

Впрочем, продолжалось это недолго. На 10-й минуте Гайдучик воспользовался слишком высоким расположением защиты "желто-черных", исполнив разрезную передачу на Дахновского, который вышел один на один с Ермаковым, но переиграть его не сумел.





Этот эпизод явно добавил уверенности "Вересу". Кравченко подскользнулся недалеко от своей штрафной, Гайдучик отдал на Луана, тот навесил на свободного Дахновского, но Ермаков вновь успел за мгновение сложиться, и отбить удар.

Вслед за Кравченко индивидуальную ошибку допустил и Калюжный - качество газона на "Авангарде" оставляло желать лучшего. Ей воспользовался Дахновский, выведя на свидание с Ермаковым Гайдучика - кипер снова был на высоте.

Штурм ворот "Александрии" не заканчивался. Очередной шанс имел Дахновский - сперва вингер опасно пробил в ближний угол, и тут же неудачно сыграл на добивании после сейва Ермакова.

И все же "Верес" своего добился. Калюжный рукой после подачи Куции - Гайдучик уверенно реализовал пенальти.

Пропущенный гол вернул "Александрию" в игру. Подопечные Ротаня снова начали атаковать, и даже забили курьезный гол. Правда, у его автора Беляева был зафиксирован офсайд.

До перерыва команды обменялись по одному голевому моменту - у "Александрии" опасно головой пробивал Шабанов, у "Вереса" врасплох Ермакова чуть не застал Луан, неожиданно прострелив в район дальней штанги.





Второй тайм начался уже в другом ключе. Гости явно прибавили по игре, и в целом были крайне заряжены на результат. Причем, не только игроки - эмоции получившего желтую карточку Ротаня не дадут соврать.

Опасность у ворот ровенчан "желто-черные" начали создавать уже ближе к 70-й минуте. Сперва Безерра протащил мяч и вывел на ударную позицию Джевани, но тот пробил выше цели. В следующей же атаке непростой удар в дальний угол от Филиппова парировал Кожухарь.

Главным атакующим двигателем "Александрии" традиционно был Безерра. На 77-й минуте бразилец не смог с ближнего расстояния переиграть вратаря соперника, но уже за мгновение сравнял счет, удачно подставив ногу после удара Калюжного.

Интенсивность не спадала до конца встречи, но результат от этого на табло не изменился.

Таким образом, у обеих команд продолжают длиться беспроигрышные серии. По итогам матча "Верес" занимает девятое место, а "Александрия" теперь на два очка отстает от "Динамо", но на три балла опережает "Шахтер".