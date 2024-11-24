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Начало матча Верес – Александрия отложено

Премьер-лига

Матч должен был начаться в 15:30 по киевскому времени

Начало матча Верес – Александрия отложено

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Начало матча "Верес – Александрия" отложено.

В данный момент в Ровенской области продолжается воздушная тревога. Из-за этого матч отложенный.

По информации карты воздушных тревог, тревога в Ровенской области началась в 14:35.

Начало матча Верес – Александрия отложено - изображение 1
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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