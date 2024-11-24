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Начало матча Верес – Александрия отложено
Матч должен был начаться в 15:30 по киевскому времени
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Начало матча "Верес – Александрия" отложено.
В данный момент в Ровенской области продолжается воздушная тревога. Из-за этого матч отложенный.
По информации карты воздушных тревог, тревога в Ровенской области началась в 14:35.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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