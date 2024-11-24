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Полузащитник Ворсклы - о своей травме: Еще болит
Рассказал какие эмоции испытал во время получения травмы
Фото: ФК Ворскла
В матче 14 тура "Ворскла" - "ЛНЗ", 2:0, полузащитник полтавской команды Мякушко получил травму голеностопа, когда столкнулся с вратарем "ЛНЗ" Евгением Кучеренко.
Повреждением Сергей Мякушко рассказал о своей травме.
"Это произошло в столкновении с Кучеренко. Голеностоп еще немного болит. Будем делать МРТ и увидим. Будем также общаться с врачом. Посмотрим, как отреагирует голеностоп. Он еще болит. Я понял, что не смогу доиграть, потому что попросил замену.
Но была атака и я подумал, что надо добежать - все равно будет замена. Как-то добежал. Хорошо, что так получилось, что забил гол и принес пользу команде.
Я понимал, что игрок, который будет выходить на замену, не очень подготовлен, и надо дотянуть до перерыва, но практически сразу понял, что это невозможно".
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