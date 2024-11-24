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Защитник Александрии: Если бы была возможность, то пригласил бы к нам Роналду

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Защитник Александрии: Если бы была возможность, то пригласил бы к нам Роналду

ФК Олександрія

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Защитник “Александрии” Мигел Кампуш рассказал, что по возможности хотел бы пригласить в команду Криштиану Роналду.

– Если бы у вас была возможность, какого португальского звездного футболиста вы пригласили бы в “Александрию”?

– Криштиану Роналду, без сомнения. Его опыт и лидерские качества преподнесут любую команду.

– Как вы оцените игру сборной Португалии в Лиге наций? Криштиану Роналду продолжает оставаться лидером команды?

– Португалия сыграла поразительно, продемонстрировав глубину состава. Роналду остается лидером, вдохновляющим как на поле, так и вне его.

– Какие шансы у Португалии выиграть Лигу наций?

– У нас сильный состав, способный пройти весь путь. Шансы высокие, если мы будем стабильны и сконцентрированы на этом решающем этапе.

– Как вы думаете, Роналду еще долго будет играть за сборную Португалии? На чемпионате мира-2026 мы его увидим?

– Зная целеустремленность Роналду, я верю, что он сможет продолжать вносить свой вклад на самом высоком уровне и будет участвовать в чемпионате мира 2026 года”, – ответил Кампуш Sport.ua.

В текущем чемпионате Украины Кампуш провел 11 матчей в составе “Александрии”. На его счету четыре гола, три из которых он забил в поединке против "Карпат" 9 ноября.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Максим Кучер
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