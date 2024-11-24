  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тревога в Ровенской области закончена. Объявлено новое время начала матча Верес - Александрия
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тревога в Ровенской области закончена. Объявлено новое время начала матча Верес - Александрия

Премьер-лига

Матч по графику был запланирован на 15:30

Тревога в Ровенской области закончена. Объявлено новое время начала матча Верес - Александрия

Фото: #FCVR57

Новина українською

Тревога в Ровенской области закончена. "Верес" объявил о времени начала матча с "Александрией"

Обновлено в 16:21

По информации УПЛ матч начнётся в 17:00

Ранее "Верес" писал, что матч начнётся в 16:40

Стартовые составы на матч уже известны.

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Спортивный директор Вереса рассказал как команда готовилась к матчу перед воздушной тревогой
yellow-arrow
Полесье - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.11.2024
yellow-arrow
Львовяне соскучились по победам. Рух - Левый берег. Текстовая трансляция матча УПЛ
ФК Александрия Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Верес
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости