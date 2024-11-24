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Тревога в Ровенской области закончена. Объявлено новое время начала матча Верес - Александрия
Матч по графику был запланирован на 15:30
Фото: #FCVR57
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Источник:Верес
Опубликовал: Владислав Прийменко
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