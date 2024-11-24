Португальский легионер Александрии рассказал о своем прогрессе во время работы с Ротанем

Португальский защитник "Александрии" Мигел Кампуш рассказал о своих успехах и развитии во время выступлений в Украине.

- Много ли времени ушло на то, чтобы понять требования Руслана Ротаня в "Александрии"?

- Немного, потому что тренеры требуют от игроков играть так, как нужно команде. Я помню ключевой момент в Турции, когда я учился движениям у моих партнеров по команде.

Мы играли много товарищеских матчей, и в одном из них я сыграл очень слабо, на мой взгляд. За ужином. Руслан и его ассистент сказали мне, что это нормально: "Тебе нужно время, чтобы научиться, ты будешь становиться все лучше и лучше". Я получил столько уверенности в себе, что для меня было почти невозможно потерпеть неудачу.

- Какой слабый аспект твоей игры ты улучшил после перехода в "Александрию"?

- Думаю, раньше я не так сильно рисковал, предпочитал играть просто. Сейчас я стал более уверенным на поле. Знаю, что делают партнеры, что мне нужно делать. Имею больше уверенности с мячом. Могу проявлять свои сильные качества, стараюсь не подводить и сейчас играю все лучше и лучше.