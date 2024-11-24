Оба не побеждают в УПЛ 8 матчей подряд. Известны стартовые составы на матч Рух - Левый Берег

В 14-м туре УПЛ встречаются "Рух" и "Левый Берег". Команды уже объявили свои составы на эту игру.

Матч начнется в 18:00. Он состоится во Львове, на стадионе "Арена Львов".

Стартовый состав "Руха": Ледвий Дмитрий, Холод Виталий, Слюбик Богдан, Роман Виталий, Сыч Алексей, Дидык Роман (К), Федор Олег, Карабин Ярослав, Клайвер, Квасница Илья, Краснопир Игорь.

Запасные: Герета Юрий-Владимир, Ванивский Святослав, Лях Ростислав, Товарницкий Алексей, Китела Андрей, Пидгурский Денис, Семотюк Владислав, Плюман, Притула Остап, Рунич Василий, Климчук Юрий.

Стартовый состав "Левого Берега": Механив Максим, Астахов Эрнест, Якимов Андрей, Семенов Дмитрий, Сидней, Дедух Руслан (К), Банада Евгений, Войцеховский Владислав, Когут И., Когут М., Синица Олег.

Запасные: Фастов Дмитрий, Дударенко Александр, Самар Валерий, Спиваков Андрей, Косовский Сергей, Приходько Клим, Галас Тарас, Непейпиев Руслан, Кобзарь Богдан, Сухоручко Даниил.