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"Это чисто недоразумение": Биловар - о пропущенном голе от Черноморца

Премьер-лига

Почти идеальный матч

"Это чисто недоразумение": Биловар - о пропущенном голе от Черноморца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Динамо" Кристиан Биловар прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:1) в 14-м туре УПЛ.

- "Динамо" играло по схеме с тремя центральными защитниками. Как тебе игралось в этом матче?

- Это не новая для нас схема, ведь мы в три центральных защитника играли в Риме, против "Ромы". Все равно, есть над чем работать и что улучшать.

- В обороне динамовцы действовали вполне уверенно.

- Да. Единственное, что мы в конце встречи пропустили гол, и я считаю, что это чисто недоразумение.

- Понятно, что все защитники любят, когда их команда играет на ноль ...

- Так и есть, однако мы будем работать, чтобы подобные голы не пропускать в будущем.

- Почему такой контраст в игре "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге Европы?

- У нас в команде очень много молодых футболистов, для них это не то, что первые игры в Европе - первые минуты в еврокубках. Мы понимаем, что уровень соперничества в УПЛ и Лиге Европы - разный. Все приходит с опытом.

- Под силу ли динамовцам набрать первые очки в четверг, в домашней игре с чешской "Викторией"?

- Под силу. Дай Бог, все будет нормально у нас.

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Динамо (Киев) Кристиан Биловар
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Источник:
sportarena.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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