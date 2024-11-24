Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это чисто недоразумение": Биловар - о пропущенном голе от Черноморца
Почти идеальный матч
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Динамо" Кристиан Биловар прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:1) в 14-м туре УПЛ.
- "Динамо" играло по схеме с тремя центральными защитниками. Как тебе игралось в этом матче?
- Это не новая для нас схема, ведь мы в три центральных защитника играли в Риме, против "Ромы". Все равно, есть над чем работать и что улучшать.
- В обороне динамовцы действовали вполне уверенно.
- Да. Единственное, что мы в конце встречи пропустили гол, и я считаю, что это чисто недоразумение.
- Понятно, что все защитники любят, когда их команда играет на ноль ...
- Так и есть, однако мы будем работать, чтобы подобные голы не пропускать в будущем.
- Почему такой контраст в игре "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге Европы?
- У нас в команде очень много молодых футболистов, для них это не то, что первые игры в Европе - первые минуты в еврокубках. Мы понимаем, что уровень соперничества в УПЛ и Лиге Европы - разный. Все приходит с опытом.
- Под силу ли динамовцам набрать первые очки в четверг, в домашней игре с чешской "Викторией"?
- Под силу. Дай Бог, все будет нормально у нас.
Популярное сейчас
- Тревога в Ровенской области закончена. Объявлено новое время начала матча Верес - Александрия
- Кобин: Не знаю, сколько терпения будет у президента. Из того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег
- Динамо и Шахтер на классе берут свое, победы Зинченко и Цыганкова, тотальное фиаско Ман Сити, ничья Миколенка и Ярмолюка. Главные новости за 23 ноября
- В составе киевского Динамо дебютировал сын прославленного бомбардира
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Матч Первой лиги перенесен из-за длительной воздушной тревоги