Спортивный директор Вереса рассказал как команда готовилась к матчу перед воздушной тревогой

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал как команда готовилась к матчу перед воздушной тревогой.

По словам Габовды, перед сиреной команда не успела выйти на разминку.

"На благо еще не успели выйти на разминку и сразу побежали в бомбоубежище, то есть ребята еще не были разогреты. Конечно это все сбивает ритм, сбивает ребятам настроение. Надеюсь, одна и вторая команда хорошо проведут разминку, хорошо разогреются. Главное, чтобы никто не получил травму, потому что в такой ситуации это очень опасно", - сказал Габовда.