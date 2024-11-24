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Спортивный директор Вереса рассказал как команда готовилась к матчу перед воздушной тревогой
Сбивается ритм, сбивается настроение
Фото: НК Верес
Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал как команда готовилась к матчу перед воздушной тревогой.
По словам Габовды, перед сиреной команда не успела выйти на разминку.
"На благо еще не успели выйти на разминку и сразу побежали в бомбоубежище, то есть ребята еще не были разогреты. Конечно это все сбивает ритм, сбивает ребятам настроение. Надеюсь, одна и вторая команда хорошо проведут разминку, хорошо разогреются. Главное, чтобы никто не получил травму, потому что в такой ситуации это очень опасно", - сказал Габовда.
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Матч "Верес - Александрия" начался в 17:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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