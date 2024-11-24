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Спортивный директор Вереса рассказал как команда готовилась к матчу перед воздушной тревогой

Премьер-лига

Сбивается ритм, сбивается настроение

Спортивный директор Вереса рассказал как команда готовилась к матчу перед воздушной тревогой

Фото: НК Верес

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал как команда готовилась к матчу перед воздушной тревогой.

По словам Габовды, перед сиреной команда не успела выйти на разминку.

"На благо еще не успели выйти на разминку и сразу побежали в бомбоубежище, то есть ребята еще не были разогреты. Конечно это все сбивает ритм, сбивает ребятам настроение. Надеюсь, одна и вторая команда хорошо проведут разминку, хорошо разогреются. Главное, чтобы никто не получил травму, потому что в такой ситуации это очень опасно", - сказал Габовда.

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Матч "Верес - Александрия" начался в 17:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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