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Полесье - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
УПЛ
Встреча команд, которые еще с октября не знают вкуса побед в чемпионате. 14-й тур родной УПЛ очным поединком закроют житомирское "Полесье" Имада Ашура и луганская "Заря" Младена Бартуловича.
На данный момент, "Полесье" замыкает топ-4 турнирной таблицы, имея в своем активе 22 очка. В свою очередь "Заря" с 15 зачетными баллами расположилась на 11-й позиции.
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Поединок 14-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Заря" состоится в понедельник, 25-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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