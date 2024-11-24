Полесье - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Встреча команд, которые еще с октября не знают вкуса побед в чемпионате. 14-й тур родной УПЛ очным поединком закроют житомирское "Полесье" Имада Ашура и луганская "Заря" Младена Бартуловича.

На данный момент, "Полесье" замыкает топ-4 турнирной таблицы, имея в своем активе 22 очка. В свою очередь "Заря" с 15 зачетными баллами расположилась на 11-й позиции.

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Поединок 14-го тура УПЛ сезона 2024/2025 " Полесье" - "Заря" состоится в понедельник, 25-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).