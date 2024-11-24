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Верес вышел вперед в матче с Александрией. ВИДЕО
На счету нападающего 3 гола
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Верес" вышел вперед в матче с „Александрией“.
Калюжный сыграл рукой в штрафной зоне. Арбитр указал на точку.
Видеоарбитры подтвердили назначение 11-метрового удара. Реализовал удар Гайдучик
Нападающий "Вереса" забил 3 гола в сезоне. Это его первый пенальти в карьере.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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