Вернидуб: У нас нет возможности, как, например у Шахтера покупать игроков, которые стоят по 10-15 миллионов

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб принял участие в пресс-конференции после победы над "Оболонью" (1:0) в 14-м туре УПЛ.

- "Оболонь" очень изменилась с приходом Шищенко. Соперник начал демонстрировать более интересный футбол. Поэтому понимал, что будет очень трудно. Здесь молодая команда, в составе все украинцы, поэтому было понятно, что они будут "грызть землю" до конца. Наша победа дорогого стоит. Поблагодарил ребят, ведь они не уступали оппоненту и забили важный победный гол.

Очень благодарен арбитрам на VAR, что разобрались с голом Твердохлиба и засчитали его, ведь он был забит по правилам, никакого офсайда там не было. Что касается пенальти в наши ворота, то, пересмотрев на повторе, увидел, что все по делу. Мяч попал в руку Твердохлиба, поэтому претензий нет. Что касается эмоций, то я такой эмоциональный человек, и так реагирую на некоторые моменты. Рад, что получили эти тяжелые три очка и снова в игре.

Впереди у "Кривбасса" три матча. Если хорошо сыграем, то останемся в борьбе за бронзу. Почему нет? У нас много новых футболистов и много позиционных перестановок, но ребята - молодцы, прислушиваются к советам и упорно работают. Хочу пожелать им здоровья, ведь у нас сейчас хватает травмированных. Надеюсь, в отпуск все уйдут здоровыми.

- Оцените игру молодого Шевченко, который отыграл больше часа сегодня...

- 70 минут. Я им очень доволен. Если честно, ожидал худшего. Но он молодец. Желаю ему только дальнейшего прогресса. Тем более, это парень из Футбольной Академии "Кривбасс". Хочется, чтобы наших воспитанников в главной команде было все больше. Есть еще Каменский. Думаю, после зимних сборов он также будет играть еще больше.

Дай Бог, чтобы он также стал футболистом первой команды. Есть и другие игроки. 5-6 таких, за которыми мы пристально следим и которые с нами работают. Но все зависит от них, их работы. Если они захотят, то будут играть.

- За счет чего Шевченко попал в основной состав сегодня?

- Давно за ним следим, ему всего 18 лет. Есть еще Пличко, Матяш, Попов, другие ребята. Рассчитываем на них в будущем.

- Шищенко сказал, что "Кривбасс" сегодня сыграл невыразительно в атаке.

- Я бы так не сказал. У нас в целом позиция нападающего проблемная. Принс Аду ушел в "Викторию". Сейчас впереди играет Соса, который обычно выступает на позиции крайнего полузащитника. Есть Кожушко. Но я понимал, как "Оболонь" защищается. И эти его забегания вперед не пройдут, и шансов будет мало. Сегодня мы имели еще моменты: Кожушко, Микитишин пробивали, другие возможности. Вы лучше скажите мне, какие еще моменты, кроме пенальти, имела "Оболонь". Только это и все.

Мы играем тем составом, который имеем на данный момент. Есть над чем работать. Мы такая же команда, как и другие в УПЛ. У нас нет возможности, как, например у "Шахтера" покупать игроков, которые стоят по 10-15 миллионов. Давайте пройдемся по нашему составу. Клищук, Понедельник, Твердохлеб. Все пришли из скромных клубов, но помогли "Кривбассу" завоевать бронзу.

Макс Задерака прогрессирует. Кожушко. Где Олег еще столько забивал, как не в "Кривбассе"? Вот, поэтому мы работаем и надеемся на них. Понедельник, Драмбаев. Номинально игроки флангов, но сейчас играют в центре обороны. Самое главное, что есть результат и ребята делают свое дело. "Оболони" же желаю только побед и выбраться из зоны вылета.

- Какие новости по Задераке?

- Думаю, к игре с "Полесьем" он уже будет в строю. У него небольшое повреждение. Надеюсь, также вернется Романчук.

- Вопрос по игре Маханькова сегодня...

- Низкий поклон ему за то, что он имел терпение, работал все это время. И дождался своего шанса. Владимир - настоящий профессионал. Что касается Клищука, то он провел очень много игр, и были похожие ошибки в разных матчах. Поэтому дали ему время отдохнуть. В целом сейчас будет классная конкуренция на вратарской позиции у нас: Клищук, Маханьков, есть еще Хома.