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Спортдир Вереса объяснил цель участия на TransferRoom Summit
Руководство ровенского клуба провело 20 индивидуальных встреч
Фото: НК Верес
Спортдир "Вереса" Юрий Габовда объяснил цель участия на TransferRoom Summit.
Габовда объяснил, что это платформа для расширения связей в европейском футболе
"Я считаю, что это замечательная платформа, дает возможность расширять свои связи в европейском футболе, общаться со специалистами высшего класса, с ведущими командами Европы. Мы провели за эти 2 дня с Иваном Алексеевичем 20 индивидуальных встреч с другими представителями клубов. Считаю мы поработали плодотворно. Рассчитываем на наши будущие товарищеские связи с этими клубами. Держим связь, развиваем, расширяемся", - сказал спортивный директор.
Руководство клуба планирует посетить саммит в следующем году
"В следующий раз нас ждет такой же визит. Планируем поехать в марте на такое мероприятие. Которое состоится в Берлине. Считаю, что развитие это только плюс для нас, для наших украинских клубов, кроме нас было еще 3 украинских клуба, и чтобы нас узнавали на европейской арене - это круто", - сказал Габовда
Матч "Верес - Александрия" начался в 17:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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