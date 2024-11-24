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Желько Любенович вживую наблюдает за одним из матчей УПЛ. Он может возглавить один из клубов
Ищет себе место
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В эти минуты (24-го ноября 2024-го года) во Львове проходит матч 14-го тура УПЛ между "Рухом" и "Левым Берегом". По информации UA-Футбол, за игрой из трибун вживую наблюдает тренер "Миная" Желько Любенович.
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Как стало известно нашему изданию, Любенович рассматривал "Левый Берег" как потенциальный вариант продолжения карьеры в УПЛ с учетом не самого лучшего старта дебютанта в элитной лиге.
Была ли заинтересованность в услугах Желько со стороны "Левого Берега" – неизвестно. Однако известно, что во время зимней паузы, по информации UA-Футбол, клуб планирует тратить средства на усиление (сдаваться и вылетать в Первую лигу киевляне не собираются). Вполне вероятно, что "трансфер" может произойти и в тренерском штабе.
Любенович летом мог оказаться в "Ингульце". Сумма компенсации, которую клуб из Петрового собирался оплатить "Минаю", не превышала 50 тысяч долларов. За аналогичную плату сербский специалист мог бы оказаться и в киевском клубе.
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