Представитель Вереса рассказал почему из клуба ушел Морозко.

Спортивный директор Юрий Габовда в интервью УПЛ ТВ рассказал детали.

"Это совместное решение руководства клуба, тренерского штаба и самого Евгения. Все встретились пообщались и приняли такое решение. Дальше уже желаем Евгению продолжения хорошей карьеры. Как я сказал, встретимся на зеленых полях.

Мы за этот период ему очень благодарны, потому что он помог нам, внес хороший вклад. Он хороший парень, но мы друг другу пожали руки и так скажем, разошлись", - заявил Габовда.

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22 ноября Евгений Морозко ушел из "Вереса". За ровенский клуб он сыграл в 16-ти матчах, забил гол и отдал два ассиста.