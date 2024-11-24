Шищенко: Одна ошибка привела к тому, что мы сегодня проиграли матч

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко проанализировал поражение своей команды в матче с "Кривбассом" (0:1) в рамках 14-го тура УПЛ.

- Сергей Юрьевич, сегодня довольно тяжелый матч с "Кривбассом". Показалось, что была равная игра и команда не заслужила это поражение. Что скажете?

- Очень классный матч в нашем исполнении. Мы очень хотели победить, потому что нам нужны очки для того, чтобы выйти из этой ситуации. Мы очень плодотворно готовились к "Кривбассу", анализировали их игру, те проблемы, которые у них есть в игре, мы хотели использовать эти моменты. Но те подходы, которые были сегодня к воротам соперника, нам воплотить в голы не удалось. Одна ошибка привела к тому, что мы сегодня проиграли матч. Я очень благодарен ребятам за отношение, за игру, это очень обидное поражение. Я считаю, что второй тайм был за нами и мы очень мощно сыграли. За нами было преимущество, но его не удалось воплотить в победу.

- Во втором тайме ваша команда пыталась взять мяч под свой контроль. Чего в действительности не хватило, потому что было очень много подходов, но они не завершились опасностью?

- Мы очень много работаем на тренировках. На этой неделе ребята очень много работали с мячом в позиционных атаках, ведь мы понимали, что "Кривбасс" очень низко садится, когда у соперника мяч. Поэтому нам очень важны были эти позиционные атаки. Мы на этой неделе каждый день тренировались и у нас это очень неплохо получалось. Для чего это? Для того, чтобы когда будут такие моменты, которые были во втором тайме, чтобы ребята понимали, как им действовать в той или иной ситуации. Действительно у нас были были неплохие подходы, но качество завершения было проблемным. Мы будем анализировать и улучшать это уже в тренировочном процессе.

- Каково самочувствие Мединского и Грисьо?

- У Грисьо все в порядке, а у Мединского будет обследование, потому что есть определенные проблемы.

- Следующий матч у вас против "Левого Берега". Это принципиальное противостояние. Какие у вас мысли об этом поединке?

- Каждый матч принципиальный, потому что нужно набирать очки, и "Левый Берег" - не исключение. Будем уже готовиться в нормальном режиме, как и готовились к каждому сопернику. Ребята отдохнут завтра и уже будем настраиваться на "Левый Берег".

- Будете настраивать команду на победу или на ничью?

- Мы все хотим побеждать, любая команда хочет побеждать. Футбол, любой спорт для того, чтобы побеждать. Конечно мы хотим трех очков, но как будет складываться матч - это уже игра покажет, мы не можем что-то спрогнозировать. Ничья - это тоже положительный результат, потому что одно очко, любое набранное очко - это результат, ведь это не поражение. Все покажет игра, но будем настраиваться, конечно, на победу.

- Удивил ли сегодня "Кривбасс"?

- Удивлен тем, что они не так агрессивно действовали, потому что я знаю, как может играть "Кривбасс". Это, конечно, и наша заслуга, потому что мы не дали им сыграть так, как они планировали. У них очень скоростные игроки в атаке, поэтому удивило, что не так выразительно они сыграли в атаке.