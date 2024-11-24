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Александрия сравняла счет в матче с Вересом. Видео гола
Четвертый гол для полузащитника
Фото: Олександрія
"Александрия" сравняла счет в матче с "Вересом".
Футболисты "Александрии" подали с углового. Передача во вратарскую и Безерра забивает гол в ворота ровенской команды
Для полузащитника "Александрии" это четвертый гол.
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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