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Александрия сравняла счет в матче с Вересом. Видео гола

Премьер-лига

Четвертый гол для полузащитника

Александрия сравняла счет в матче с Вересом. Видео гола

Фото: Олександрія

Новина українською

"Александрия" сравняла счет в матче с "Вересом".

Футболисты "Александрии" подали с углового. Передача во вратарскую и Безерра забивает гол в ворота ровенской команды

Для полузащитника "Александрии" это четвертый гол.

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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