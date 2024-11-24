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Рух забил с пенальти Левому Берегу в компенсированное время к первому тайму

Премьер-лига

Хозяева наконец-то вышли вперед

Рух забил с пенальти Левому Берегу в компенсированное время к первому тайму

ФК Рух

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На 45+1 минуте нападающий львовской команды Ярослав Карабин сделал счет 1:0 в пользу "жёлто-черных" благодаря реализации пенальти.

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22-летний форвард проводит 13-й матч в текущем первенстве. Это его 4-й гол. Также в активе воспитанника "Карпат" 2 результативные передачи.

Футболист очень ярко начал сезон. В четырех августовских поединках он участвовал в четырех голевых атаках. Но осенью нападающий до сегодняшнего дня отличался точным ударом только в ворота "Кривбасса" (1:0).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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