Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух забил с пенальти Левому Берегу в компенсированное время к первому тайму
Хозяева наконец-то вышли вперед
ФК Рух
На 45+1 минуте нападающий львовской команды Ярослав Карабин сделал счет 1:0 в пользу "жёлто-черных" благодаря реализации пенальти.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
22-летний форвард проводит 13-й матч в текущем первенстве. Это его 4-й гол. Также в активе воспитанника "Карпат" 2 результативные передачи.
Футболист очень ярко начал сезон. В четырех августовских поединках он участвовал в четырех голевых атаках. Но осенью нападающий до сегодняшнего дня отличался точным ударом только в ворота "Кривбасса" (1:0).
Популярное сейчас
- УПЛ. Верес - Александрия 1:1. Ничья в пользу Динамо
- В погоне за Динамо. Верес – Александрия: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Начало одного из матчей Первой лиги могут отложить. Выездная команда не успевает на игру
- Динамо не планирует продлевать контракты с двумя полузащитниками
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Тревога в Ровенской области закончена. Объявлено новое время начала матча Верес - Александрия