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Кампуш - о переходе в Александрию: Моя девушка тогда плакала, она не хотела уезжать
Но пришлось поддержать любимого
Фото: Олександрія
Португальский защитник "Александрии" Мигел Кампуш рассказал, как переходил в украинскую команду. Конечно, был затронут вопрос войны.
- Расскажи, как произошел твой переход в "Александрию"?
- Я играл в хорватском клубе Рудеш, и у меня был друг Иван Томечак, который играл с Русланом в "Днепре". Я не знаю всех подробностей, возможно, тренер спросил его о центральном защитнике. Говорили обо мне, спросили, как дела. Потом я узнаю, что ФК "Александрия" заинтересовалась.
У меня была встреча, и я задал несколько вопросов о ситуации здесь. Меня заверили, что здесь спокойно. Они мне это объяснили. Моя девушка тогда плакала, она не хотела уезжать. Это было трудно, но я знал, что принял правильное решение.
- За год пребывания в Украине что тебя шокировало, с точки зрения повседневной жизни?
- То, как украинский народ живет в условиях войны. Это поражает, потому что я не представляю, как можно продолжать жить без воды и электричества. Люди не боятся. Это действительно поразило меня до глубины души. Я действительно проникся духом украинцев.
- Какие впечатления от Украины у тебя? Ты здесь сам?
- Моя девушка со мной здесь.
- Она адаптировалась к жизни в Украине?
- Сначала нет, но потом она начала дружить с местными девушками. Она здесь интегрируется, ей нравятся люди, а не холодная погода.
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