Кампуш - о переходе в Александрию: Моя девушка тогда плакала, она не хотела уезжать

Португальский защитник "Александрии" Мигел Кампуш рассказал, как переходил в украинскую команду. Конечно, был затронут вопрос войны.

- Расскажи, как произошел твой переход в "Александрию"?

- Я играл в хорватском клубе Рудеш, и у меня был друг Иван Томечак, который играл с Русланом в "Днепре". Я не знаю всех подробностей, возможно, тренер спросил его о центральном защитнике. Говорили обо мне, спросили, как дела. Потом я узнаю, что ФК "Александрия" заинтересовалась.

У меня была встреча, и я задал несколько вопросов о ситуации здесь. Меня заверили, что здесь спокойно. Они мне это объяснили. Моя девушка тогда плакала, она не хотела уезжать. Это было трудно, но я знал, что принял правильное решение.

- За год пребывания в Украине что тебя шокировало, с точки зрения повседневной жизни?

- То, как украинский народ живет в условиях войны. Это поражает, потому что я не представляю, как можно продолжать жить без воды и электричества. Люди не боятся. Это действительно поразило меня до глубины души. Я действительно проникся духом украинцев.

- Какие впечатления от Украины у тебя? Ты здесь сам?

- Моя девушка со мной здесь.

- Она адаптировалась к жизни в Украине?

- Сначала нет, но потом она начала дружить с местными девушками. Она здесь интегрируется, ей нравятся люди, а не холодная погода.