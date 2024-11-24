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Бартулович: Шахтеру было сложно играть с нами. Наша команда не закрывалась. Мы хотим играть на атаку

Премьер-лига

Хорватский специалист дал развернутое интервью

Бартулович: Шахтеру было сложно играть с нами. Наша команда не закрывалась. Мы хотим играть на атаку

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович высказался о подготовке к очередному туру и результатах предыдущих игр.

"Это будет очень важный матч для нас. "Полесье" – это сильный соперник. Игра будет на выезде. Мы серьезно готовимся к этому поединку, много времени было для подготовки. Провели спарринг с "Колосом". Весь недельный цикл мы готовимся целенаправленно к игре с "Полесьем".

Да, два предыдущих матча мы проиграли. Особенно обидным было поражение от ЛНЗ. Мы не заслуживали, вели в счете, и у нас было достаточно много возможностей, чтобы забить второй мяч и закрыть игру. Мы пропустили в той встрече необязательные голы и очень досадно проиграли матч. А "Шахтер" есть "Шахтер". Мы хорошо оборонялись, сумели забить гол, но "Шахтер" хорошо выглядел и не позволил создать много моментов. У "Шахтера" большой список футболистов. Они могут делать замены, прибавлять по ходу встречи и выигрывать во втором тайме”.

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“С Пушичем я немного общался. Я его так хорошо не знаю, как Станича и Срну. Это мои друзья хорваты! Марио похвалил нашу команду. "Шахтеру" было сложно играть с нами. Он отметил, что наша команда не закрывалась, как это делают многие команды в Украине. Ему понравилось, что мы пытаемся играть в футбол и хотим играть на атаку.

Будковский и Супряга готовятся к матчам, работают. Они находятся в хорошей физической форме. Они профессионалы. Есть большая надежда на них. Мы надеемся, что они принесут нам результативные действия", – отметил тренер.

Матч против "Полесья" состоится в понедельник в 18:00.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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download1 (huyersk)
24.11.2024 в 20:15
0 ударів по воротах Шахтаря це атакувальний футбол?
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
24.11.2024 в 20:15
0 ударів по воротах Шахтаря це атакувальний футбол?
Ответить
0
0

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