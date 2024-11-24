Бартулович: Шахтеру было сложно играть с нами. Наша команда не закрывалась. Мы хотим играть на атаку

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович высказался о подготовке к очередному туру и результатах предыдущих игр.

"Это будет очень важный матч для нас. "Полесье" – это сильный соперник. Игра будет на выезде. Мы серьезно готовимся к этому поединку, много времени было для подготовки. Провели спарринг с "Колосом". Весь недельный цикл мы готовимся целенаправленно к игре с "Полесьем".

Да, два предыдущих матча мы проиграли. Особенно обидным было поражение от ЛНЗ. Мы не заслуживали, вели в счете, и у нас было достаточно много возможностей, чтобы забить второй мяч и закрыть игру. Мы пропустили в той встрече необязательные голы и очень досадно проиграли матч. А "Шахтер" есть "Шахтер". Мы хорошо оборонялись, сумели забить гол, но "Шахтер" хорошо выглядел и не позволил создать много моментов. У "Шахтера" большой список футболистов. Они могут делать замены, прибавлять по ходу встречи и выигрывать во втором тайме”.