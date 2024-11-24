УПЛ. Рух - Левый Берег 1:0. Все решил контроверсионный пенальти

Вязкую и достаточно натужную игру во многих аспектах продемонстрировали нам команды. "Рух", ожидаемо, большую часть игрового времени пытался контролировать мяч и строить позиционные атаки. "Левому Берегу", традиционно, отводилась роль второго номера. "Аисты" действовали очень плотно, перекрывая кислород львовянам, а в атаке делали ставку на лонгболы, полностью пренебрегая переходом центра поля.

Несмотря на то, что обе стороны пытались действовать активно, игра на "Арене Львов" нередко "вязла" из-за большого количества физической борьбы и фолов. Это в свою очередь часто и выливалось в технический брак.

Высокий прессинг применяли лишь подопечные Виталия Пономарева, однако этот инструмент никак не помогал хозяевам вскрыть низкий блок киевлян. Либо вообще не доходило до ударов, либо же за партнерами подчищал Механив. До Краснопира мяч практически не доходил.

Здесь пригодились бы "Руху" индивидуальные действия отдельных исполнителей, и справедливости ради, они были. Квасница, Клайвер и Роман частично пытались в дриблинг, но получалось, мягко говоря, так себе.

И тут на помощь команде Виталия Пономарева пришел довольно контроверсионный пенальти. Якимов выбивал мяч из-под Дидыка в штрафной зоне - Денис Шурман обратился за помощью к VAR и указал на "отметку". Неоднозначное решение, на усмотрение общественности. 11-метровый взялся исполнять Карабин, и уверенно развел мяч и стража ворот гостей по разным углам.

Проблемы для "аистов" в первом тайме на этом не исчерпались - в компенсированное время серьезную травму после столкновения с Дидыком получил Синица.

Вторую половину встречи "Рух" и "Левый Берег" также начали активно, и даже были очень близки к взятию ворот. Однако, сначала после серии рикошетов надежность продемонстрировал Ледвий. А чуть позже массированную атаку сразу из нескольких выстрелов отразил вышеупомянутый Механив.

Львовяне прекрасно понимали, что счет 1:0 чрезвычайно скользкий, даже несмотря на ужасную безголевую серию "аистов" в чемпионате. Это и чувствовал наставник хозяев, и освежал атакующую линию своей команды. Однако, гости продолжали надежно и методично перекрывать свободное пространство.

Фрагментами киевляне перехватывали мяч под свой контроль, однако конвертировать это владение во что-то более-менее конкретное никак не удавалось. Только стерильные передачи, без какого-то продвижения вперед.

"Левый Берег" пытался организовать хотя бы имитацию финального штурма, однако "Рух" в спокойном режиме довел этот матч до его логического завершения.

Достаточно противоречивым получился итог из этой встречи. "Рух" на правах хозяина действовал значительно активнее и создал ощутимо больше подходов к воротам, но забил только с неочевидного пенальти. "Левый Берег" же качественно отбивался, однако в атаке абсолютно ничего не продемонстрировал. В любом случае, подопечные Виталия Пономарева прерывают 8-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ и поднимаются на 8-ю позицию в турнирной таблице.

Киевляне же продолжают идти в зоне "стыков" и не могут забить уже более 800 игровых минут... Безыдейная катастрофа "аистов", иначе и не скажешь.

Фото пресс-службы ФК "Левый Берег"

14-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 24-е ноября

Львов, "Арена Львов"

Гол: Карабин 45 (пенальти)



"Рух": Ледвий - Роман, Холод, Слюбик (Пидгурский 52), Сыч - Дидык - Клайвер (Притула 67), Федор (Рунич 80), Карабин, Квасница (Плюман 80) - Краснопир (Климчук 67).



Запасные: Герета, Ванивский, Лях, Товарницкий, Китела, Пидгурский, Семотюк, Плюман, Притула, Рунич, Климчук



Главный тренер: Виталий Пономарев.



"Левый Берег": Механив - Сиднев, Семенов, Якимов, Астахов - Когут И. (Галас 78), Дедух, Банада (Спиваков 46), Войцеховский (Непейпиев 78) - Синица (Сухорочко 46), Когут М (Кобзарь 86).



Запасные: Фастов, Дударенко, Самар, Спиваков, Косовский, Приходько, Галас, Непейпиев, Кобзарь, Сухоручко.



Главный тренер: Виталий Первак.



Предупреждения: Дидык 45+2, Слюбык 46, Семенов 58, Роман 68.



Арбитр: Шурман Денис.