  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чоботенко раскрыл детали своей травмы и рассказал, как проходит восстановление
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чоботенко раскрыл детали своей травмы и рассказал, как проходит восстановление

Премьер-лига

Это не быстрый процесс

Чоботенко раскрыл детали своей травмы и рассказал, как проходит восстановление

Фото: Полісся

Новина українською

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко рассказал о том, как продолжается его восстановление от травмы. В этом году футболист больше не сыграет.

- Расскажи, пожалуйста, ты был в Германии, почему?

- Делали операцию на спине, удаляли межпозвоночную грыжу.

- Без операции нельзя было обойтись?

- Я хотел без операции, но сделали одну процедуру и сказали, что если после нее будут те же симптомы, то надо делать операцию. У меня был сильно придавлен спинной мозг. Поэтому отнимало левую ногу, надо было делать, потому что в будущем, даже если бы мы убрали эти симптомы, которые были, они меня тревожили.

- Когда это все произошло, или началось, помню, что после 1 тайма кубкового матча тебя заменили?

- Перед игрой почувствовал, что немного отдает в ногу, мне сделали укол. Вышел на игру, но в 1 тайме сильно уже начало болеть, отнимать ногу и забиваться икроножная мышца. Попросил тренерский штаб, чтобы заменили, потому что началось что-то не то, такого еще не было.

- Как ты сейчас чувствуешь себя? И собственно, как происходит твое восстановление, из чего состоит? Что тебе можно? Что тебе нельзя?

- Недавно вернулся, только сейчас делаю физиопроцедуры. Сейчас только физио-процедуры, мне в следующей неделе снимают швы и мы приступим к работе в зале бассейне и там по плану. Ну это к физиотерапевтам, которых я лично не знаю. Знаю, что зал и бассейн будет у меня точно. Плюс физиопроцедуры, сейчас чувствую себя хорошо. После операции, удалили эту проблему и стало намного лучше. Единственное, что осталось - боль по нерву, но сказали, что это нормально. Надо, чтобы нерв этот восстановился надо пару недель, чтобы уже ничего не чувствовал, но уже намного лучше.

- В этом году уже не сыграешь?

- В этом году, к сожалению, точно нет уже готовлюсь непосредственно на сборы из команды.

По теме
yellow-arrow
Рух прервал длительную серию неудач в УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Рух - Левый Берег 1:0. Все решил контроверсионный пенальти
yellow-arrow
Бартулович: Шахтеру было сложно играть с нами. Наша команда не закрывалась. Мы хотим играть на атаку
Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости