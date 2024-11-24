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Рух прервал длительную серию неудач в УПЛ
Долгожданная победа в украинском первенстве
fcrukh.com
В 14-м туре "желто-черные" одолели дома "Левый Берег" благодаря единственному голу Ярослава Карабина в дополнительное время к первому тайму.
Это только первая победа львовской команды в Премьер-лиге осенью. Последний раз подопечные Пономарева праздновали викторию в УПЛ еще 30 августа, когда дома разгромили другого аутсайдера – "Ингулец" (5:0).
После этого "Рух" не мог набрать 3 очка за поединок в восьми матчах подряд. В этом промежутке коллектив побеждал только в ⅛ финала Кубка Украины, когда одолел в дерби "Карпаты" (1:0).
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