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Рух прервал длительную серию неудач в УПЛ

Премьер-лига

Долгожданная победа в украинском первенстве

Рух прервал длительную серию неудач в УПЛ

fcrukh.com

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В 14-м туре "желто-черные" одолели дома "Левый Берег" благодаря единственному голу Ярослава Карабина в дополнительное время к первому тайму.

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Это только первая победа львовской команды в Премьер-лиге осенью. Последний раз подопечные Пономарева праздновали викторию в УПЛ еще 30 августа, когда дома разгромили другого аутсайдера – "Ингулец" (5:0).

После этого "Рух" не мог набрать 3 очка за поединок в восьми матчах подряд. В этом промежутке коллектив побеждал только в ⅛ финала Кубка Украины, когда одолел в дерби "Карпаты" (1:0).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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