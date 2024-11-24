"Дай Бог, пойдет, как у Паламарчука": Маханьков - о своих успехах в матче с Оболонью

Голкипер "Кривбасса" Владимир Маханьков прокомментировал победу над "Оболонью" (1:0) в 14-м туре УПЛ. Защитник ворот в этой игре "потянул" пенальти.

- Очень неожиданное ваше появление в матче. Когда вам об этом сказал Юрий Вернидуб?

- Да готовились к игре, и я на каждую игру готовлюсь, потому что хочется играть. Очень счастлив, что сегодня вышел и помог команде.

- Момент с пенальти. Когда пробивал Слободян, знали куда будет бить?

- Готовился и, в принципе, был готов, что он будет бить по мне - и заставил его пробить в тот угол, где и отбил.

- До этого у вас были отбитые пенальти в УПЛ?

- В УПЛ - нет, в УПЛ - первый. Дай Бог, пойдет, как у Паламарчука, поэтому передаю ему поздравления, он тоже очень большой молодец. Очень хорошо, что сегодня выиграли, потому что очень тяжелая погода, довольно тяжелое поле. Но такой уже начался зимний футбол. Главное было сегодня победить, набрать 3 пункта - и мы снова в борьбе за еврокубковые места.

- Еще немножко по пенальти. С дебютом вас, и с дебютом отбитым.

- В этом сезоне - да. Очень долго ждал и готовился к этому моменту, потому что надо всегда быть готовым. Много примеров, когда ты долго не играешь, но... Очень счастлив, честно, что сегодня вышел.

- А на тренировках как часто отрабатываете отражение пенальти?

- Отрабатываем больше нашим вратарским цехом, с тренером. Периодически, бывает, отрабатываем. Бывало, перед кубковой игрой работали. В принципе, все в обычном режиме.

- Кроме этого эпизода, еще были моменты в матче, которые заставили вас несколько понервничать?

- Конечно, довольно такая непростая игра. Мы знали, куда мы приехали. "Оболонь" дома играет очень боевито, тем более при Сергее Юрьевиче они очень прибавили, я считаю. Сегодня у меня было несколько моментов, но это наша работа. Хорошо, что отыграли на ноль. Готовимся дальше, у нас будет очень тяжелая игра с "Полесьем", лобовая. Опять лобовая, каждая игра - лобовая. Неважно, это команда из нижней части таблицы или из верхней. Будем ехать в Кривой Рог восстанавливаться и готовиться к "Полесью".