Вымученная победа. Рух – Левый Берег 1:0. Обзор матча и видео гола

В последнем поединке воскресенья "желто-черные" дома сыграли против одного из аутсайдеров. Несмотря на проблемы в реализации, львовский коллектив может похвастаться надежной обороной. Подопечные Пономарева пропустили только 9 мячей – это второй показатель после "Александрии" (8). И в этот вечер "Рух" также оставил свои ворота на замке.

Хозяева поднялись на 8-е место (18 очков). 1 декабря их ждет встреча с "Шахтером". "Аисты" остаются 14-ми (9 баллов). 30 ноября они будут принимать "Оболонь".

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Смотрите обзор матча 14-го тура УПЛ

Львов. Арена Львов

Рух – Левый Берег 1:0

Гол: Карабин, 45+1 (п)