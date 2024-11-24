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Вымученная победа. Рух – Левый Берег 1:0. Обзор матча и видео гола
В команде заждались на 3 очка
Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"
В последнем поединке воскресенья "желто-черные" дома сыграли против одного из аутсайдеров. Несмотря на проблемы в реализации, львовский коллектив может похвастаться надежной обороной. Подопечные Пономарева пропустили только 9 мячей – это второй показатель после "Александрии" (8). И в этот вечер "Рух" также оставил свои ворота на замке.
Хозяева поднялись на 8-е место (18 очков). 1 декабря их ждет встреча с "Шахтером". "Аисты" остаются 14-ми (9 баллов). 30 ноября они будут принимать "Оболонь".
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Смотрите обзор матча 14-го тура УПЛ
Львов. Арена Львов
Гол: Карабин, 45+1 (п)
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