Вратарь Александрии предположил, в чем секрет успехов Александрии

Голкипер "Александрии" Георгий Ермаков порассуждал, как команде удается быть в лидерах чемпионата, а также рассказал о своей работе на воротах.

- Как считаете, в чем первопричина такого уверенного выступления?

- Командная работа. Совместная работа всех участников процесса. Руслан Петрович работает с командой почти два года, его работа и его видение требует времени. И, я считаю, сейчас мы видим результаты воплощения его идей.

- Футбол Ротаня очень непростой для реализации. Насколько вам комфортно играть в такой специфический футбол где на вас, в частности, оказывается серьезное давление соперников, учитывая вашу вовлеченность в розыгрыш мяча?

- Есть требования и понимание того, что я должен делать и какова моя роль. Относительно давления - ты понимаешь, что твоя роль будет предопределять это, и ты должен с этим справляться.

- Но адаптироваться к таким требованиям вам лично было трудно или естественно?

- Это нормальная ситуация. Ведь мы тренируем это каждый день и готовимся к этому с нашим тренером вратарей Владимиром Николаевичем Тименко.

- Что вы чувствуете в такие моменты, когда вы с мячом в ногах у собственных ворот и несколько соперников идут на вас в отбор?

- Я больше фокусируюсь на решениях, которые нужно принимать в тот или иной момент.

- Но чего в этот момент больше: драйва, куража и адреналина или максимальный прагматизм и вовлеченность в эпизод?

- Это сочетание адреналина и одновременно не очень много эмоций, ведь ты понимаешь, что тебе дальше нужно принимать решения и делать дальнейшие действия, зацикливаться нельзя.

- В "Александрии" вы конкурируете с действительно качественным голкипером Никитой Шевченко. Насколько эта конкуренция вас лично обогащает с точки зрения прогресса и опыта?

- Наша конкуренция с Никитой Шевченко для меня, как для молодого игрока, действительно очень важна с точки зрения опыта. Для этого достаточно просто посмотреть на количество матчей и на каком уровне он их провел. Евротурниры, большой стаж в УПЛ, он ездил на Евро-2016.

Ты смотришь со стороны и учишься, потому что ты понимаешь, что человек не просто так сыграл такое количество матчей и получил медали с несколькими командами. Он имеет много сильных качеств. И ты, как конкурент, смотришь и учишься.

- "Александрия", как город, не очень богата на развлечения. Чем любят заниматься футболисты команды в свободное время?

- Я вам скажу, что, возможно, это даже является дополнительным преимуществом для нас. Потому что игроки больше времени проводят вместе. Больше, чем футболисты команд, которые базируются в больших городах и живут с семьями. Ведь у нас большинство игроков живет на базе. Проводим время вместе. В зависимости от времени года, - карты, компьютерные игры, рыбалка, просмотр матчей, вместе выпить кофе, поужинать. Ничего экстраординарного, но время вместе однозначно сближает.

- Насколько вовлечены в это легионеры команды?

- Думаю, преимущество наших легионеров в том, что их четверо, кто общается на португальском. Они хорошо понимают друг друга и не чувствуют себя одиноко. Но нет такого, что они оторваны от коллектива и общаются только отдельно. Они интегрированы в общий коллектив. Они все позитивные, добрые и откровенные ребята. Их очень любят фанаты, особенно Беззеру сейчас.