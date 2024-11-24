"Неделю об этом говорили команде". Ротань прокомментировал ничью с Вересом

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал игру своей команды в матче 14-го тура УПЛ против "Вереса" (1:1).

"Конечно, мы недовольны таким результатом. Настраиваться на игру нужно заблаговременно. Неделю об этом говорили команде. Знали, что нам будет противостоять боевая команда, которая много играет вертикально, которая ищет подборы. К сожалению, не достучались до ребят. Пришлось снова говорить об этом в перерыве.

Второй тайм уже был в нашу пользу. Могли вырывать и победу.

Видимо, мы также несколько зависимы от матчей сборных. Наши игроки задействованы и в юношеской, и в молодежной, и в национальной команде. Это тоже для нас проблема, потому что мы не имеем двадцать пять равноценных футболистов.

Как повлияла на игровой тонус воздушная тревога? Ни одной из команд такое не нравится. Когда ты настроен приезжаешь на игру и сразу звучит воздушная тревога - это испытание. Мы не можем на это жаловаться, таковы реалии. Можем только поблагодарить Силы обороны Украины вообще за возможность играть", - сказал Ротань.