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"Так судить нельзя". Судейский эксперт резко раскритиковал решение арбитра в одном из матчей УПЛ

Премьер-лига
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Сергей Шебек считает несправедливым пенальти в матче Рух – Левый Берег

"Так судить нельзя". Судейский эксперт резко раскритиковал решение арбитра в одном из матчей УПЛ

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

UA-Футбол
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В 14-м туре УПЛ состоялся матч "Рух" – "Левый Берег", который закончился победой львовской команды со счетом 1:0. После матча наставник киевлян Виталий Первак был возмущен судейством, сказав: "Уже надоело, что нам отрывают голову постоянно". А все дело в 11-метровом ударе, который киевлянин Денис Шурман поставил в ворота гостей. Именно этот пенальти решил судьбу поединка.

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Была ли в том эпизоде ошибка – редакции UA-Футбол помог разобраться эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек.

- Можно согласиться с наставником гостей, что и близко никакого пенальти не было, - взял слово эксперт. - И это грубая ошибка не только арбитра в поле Шурмана, но также и арбитра VAR Анастасии Романюк. Если бы Шурман имел хорошее зрение, то он наверняка бы увидел, что игрок киевлян Якымив чисто выбил мяч, а Дидык просто упал через ногу обороняющегося. Арбитр должен четко видеть, куда после удара вылетел мяч – от ноги выбивающего, из штрафной площадки, а не в сторону ворот по ходу атакующего.

Если бы Дидык первый сыграл в мяч, то круглый двигался бы в сторону ворот. А так получилось все наоборот. И это самый главный критерий в оценке эпизода.

Но почему со зрением плохо и у Романюк? Ведь она в комфортных условиях просматривала падение Дидыка. И вместо того, чтобы позвать Шурмана пересмотреть нелегитимное решение, настоять и отметить несправедливый пенальти, она убедила арбитра, что он поступил правильно. Абсурд! И теперь думай, Шурман и Романюк вместе умышленно "оторвали голову" команде Первака, или это случайное совпадение, и можно считать банальной ошибкой. Ах да, есть же детектор лжи, где оба могут ответить на риторический вопрос, - с иронией отметил эксперт.

- Так судить нельзя. Хотелось бы повторить свои слова, сказанные в адрес Шурмана после кубкового матча "Шахтер" - "Заря", где он также напортачил: "Хочу заменить, что Шурман – очень слабый арбитр, который не понимает суть футбола, не разбирается в единоборствах, что важно для арбитра. У него каждый год в чемпионате постоянные ошибки и проблемы. Вот такие у нас судьи ФИФА". И эта игра еще раз подтвердила мое мнение, - резюмировал Сергей Шебек.

Отметим, что благодаря этому результату "Рух" прервал свою 8-матчевую безвыигрышную серию.

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