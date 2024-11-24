Больше всего недоволен заменами. Шандрук резюмировал игру с Александрией

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук проанализировал игру с "Александрией" (1:1) в рамках 14-го тура УПЛ.

"Если суммировать количество созданных сегодня нами моментов - то результатом я недоволен. Но второй тайм дался нам тяжеловато. Поэтому ощущения смешанные.

Я поблагодарил команду. Мы точно не заслуживали поражения. Но в этой игре могло быть все. Получилась очень нервная концовка матча, мы чувствовали, что не можем полностью контролировать ход игры. Поэтому ничья с одним из лидеров чемпионата - это неплохо. Могло быть лучше, но могли и пропустить.

Если говорить о финальных минутах матча - всегда рассчитываешь на усиление. А сегодня его не было. Если раньше мы усиливали игру команды, то сегодня - лишь добавили нервозности. А в таких играх важно очень уверенно проводить именно последние минуты. Сегодня ребята, на которых держалась игра, не дождались серьезной поддержки от тех, кто вышел на замену.

В ритм игры не попал никто из игроков, которые вышли во втором тайме. Я понимаю болельщиков, которые много ждут от Самуэля Нонго. У него есть определенные качества, за которые мы его брали. Но нужно время. Нужно набраться терпения.

Сегодня мы играли заключительную домашнюю игру года. Много работали над высоким прессингом. Мы всегда хотим много прессинговать. До перерыва это нам лучше удавалось. В перерыве у "Александрии" произошли замены, они как раз усилили игру, увеличили интенсивность атак соперника. Мы были к этому готовы. Но эта команда демонстрирует качественный футбол. Они создают много проблем после стандартов - мы тоже это почувствовали. Поэтому не смогли качественнее работать с мячом. Но не все сразу.

Была ли какая-то недооценка нашей команды со стороны соперника? Я этого не заметил. Они же видели, что мы восемь матчей не проигрываем и тоже готовились к нам.

Считаю, сегодня была хорошая игра, которая понравилась болельщикам.

Усиление зимой? Для нас - это задача номер один. Летом мы значительно омолодили состав. То, что мы имеем сейчас - уже начинает работать. Если сможем усилить одну-две позиции - мы станем только сильнее. Но мы так же можем и потерять игроков. Есть футболисты, которые уже заслуживают внимания со стороны других клубов", - сказал Шандрук.