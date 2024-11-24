"Уже отправился за границу". Олег Саленко прокомментировал дебют сына за Динамо в УПЛ

В богатой истории украинского футбола есть немало примеров преемственности поколений. Бывают и случаи, когда сыновья являются продолжателями футбольных традиций не только отца, но и деда. В частности, это можно сказать об арбитре Николае Балакине-младшем. Впрочем, сегодня речь не о рефери, а об игроках.

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В субботу, 23-го ноября, в УПЛ состоялся дебют сына экснападающего киевского "Динамо" Олега Саленко – Романа. 19-летний футболист незадолго до финального свистка вышел на поле в поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и одесским "Черноморцем" (3:1). За неполных десять минут, проведенных в этой игре, Саленко-младший действовал в центре полузащиты, проявляя старание. Однако продемонстрировать свои способности в полной мере ему не удалось из-за небольшого количества времени. Помнится, дебют Олега Саленко у футболке "Динамо" тоже не оказался продуктивным. В отличе от сына, от него, как от нападающего, все ждали забитого мяча, однако не все складывалось так, как того хотелось бы.

Интересно, что дебютная игра Саленко-старшего в киевской команде пришлась не на старт чемпионата СССР 1989 года, как все ожидали, а лишь на третий тур. В его рамках "Динамо" на своем поле принимало днепропетровский "Днепр" и взяло верх с минимальным счетом 1:0. Проведя на поле все игровое время, молодой дебютант неплохо смотрелся в компании с такими известными мастерами, как Чанов, Баль, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Михайличенко, Литовченко и Протасов. После этого матча Саленко крепко застолбил за собой место в стартовом составе команды Валерия Лобановского, лишь в разгар сезона пропустив ряд игр. Однако, вернувшись в основную обойму "Динамо", он долгое время все никак не мог забить мяч. Моментов у форварда хватало, но ворота соперников были словно заколдованы.

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"Прорвало" Олега Саленко лишь незадолго до финиша чемпионата – 1 октября, когда он отличился сразу двумя результативными ударами в выездном поединке с донецким "Шахтером" (3:3). Один мяч он забил и в следующем матче, с дальней дистанции послав мяч в "девятку" ворот ереванского "Арарата". Еще в двух голевых эпизодах из трех ассистировал Василию Рацу и Олегу Протасову, что помогло одержать крупную победу (4:1).

В сезоне-1989 Олег Саленко больше голами не отмечался, однако его бомбардирские способности в полной мере проявились в трех последующих чемпионатах – двух союзных и одном национальном.

Со дня дебюта в форме "Динамо" Саленко-старшего до дебюта Саленко-младшего прошло не одно десятилетие – 35 лет и 8 месяцев. Если этот отрезок времени перевести в дни, то их набежало 13 025!