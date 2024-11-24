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"Уже отправился за границу". Олег Саленко прокомментировал дебют сына за Динамо в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Сын за отца: футбольная версия

"Уже отправился за границу". Олег Саленко прокомментировал дебют сына за Динамо в УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

В богатой истории украинского футбола есть немало примеров преемственности поколений. Бывают и случаи, когда сыновья являются продолжателями футбольных традиций не только отца, но и деда. В частности, это можно сказать об арбитре Николае Балакине-младшем. Впрочем, сегодня речь не о рефери, а об игроках.

Читайте такжеВ составе киевского Динамо дебютировал сын прославленного бомбардира

В субботу, 23-го ноября, в УПЛ состоялся дебют сына экснападающего киевского "Динамо" Олега Саленко – Романа. 19-летний футболист незадолго до финального свистка вышел на поле в поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и одесским "Черноморцем" (3:1). За неполных десять минут, проведенных в этой игре, Саленко-младший действовал в центре полузащиты, проявляя старание. Однако продемонстрировать свои способности в полной мере ему не удалось из-за небольшого количества времени. Помнится, дебют Олега Саленко у футболке "Динамо" тоже не оказался продуктивным. В отличе от сына, от него, как от нападающего, все ждали забитого мяча, однако не все складывалось так, как того хотелось бы.

Интересно, что дебютная игра Саленко-старшего в киевской команде пришлась не на старт чемпионата СССР 1989 года, как все ожидали, а лишь на третий тур. В его рамках "Динамо" на своем поле принимало днепропетровский "Днепр" и взяло верх с минимальным счетом 1:0. Проведя на поле все игровое время, молодой дебютант неплохо смотрелся в компании с такими известными мастерами, как Чанов, Баль, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Михайличенко, Литовченко и Протасов. После этого матча Саленко крепко застолбил за собой место в стартовом составе команды Валерия Лобановского, лишь в разгар сезона пропустив ряд игр. Однако, вернувшись в основную обойму "Динамо", он долгое время все никак не мог забить мяч. Моментов у форварда хватало, но ворота соперников были словно заколдованы.

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"Прорвало" Олега Саленко лишь незадолго до финиша чемпионата – 1 октября, когда он отличился сразу двумя результативными ударами в выездном поединке с донецким "Шахтером" (3:3). Один мяч он забил и в следующем матче, с дальней дистанции послав мяч в "девятку" ворот ереванского "Арарата". Еще в двух голевых эпизодах из трех ассистировал Василию Рацу и Олегу Протасову, что помогло одержать крупную победу (4:1).

В сезоне-1989 Олег Саленко больше голами не отмечался, однако его бомбардирские способности в полной мере проявились в трех последующих чемпионатах – двух союзных и одном национальном.

Со дня дебюта в форме "Динамо" Саленко-старшего до дебюта Саленко-младшего прошло не одно десятилетие – 35 лет и 8 месяцев. Если этот отрезок времени перевести в дни, то их набежало 13 025!

- Что говорить, очень много времени прошло, - говорит Олег Саленко. – Но это уже показатель для любителей статистики. Рад за Романа, что состоялся его дебют за первую команду, да еще и в победном матче.

- До вчерашнего дня сын играл за динамовскую команду (U-19), так что следует полагать, что настала пора задействовать его в главном "Динамо"?

– Надеюсь на это. А пока Роман будет продолжать выступления в резервной команде и привлекаться к играм первой, вместе с которой тренируется. После вчерашнего дебюта сын уже отправился за границу, где в составе "Динамо" (U-19) будет играть в Юношеской Лиге УЕФА. Я полон надежд, что у него в карьере все будет складываться удачно. Всегда слежу за его выступлениями и если нужно, делюсь с ним своими впечатлениями.

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.11.2024 в 00:02
Це той саленко, що за к@ц@ пів на ЧС грав?..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.11.2024 в 00:02
Це той саленко, що за к@ц@ пів на ЧС грав?..
Ответить
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