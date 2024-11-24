Проблема в настроении? Капитан Александрии оценил игру команды в матче с Вересом

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец оценил добытую ничью с "Вересом" (1:1) в 14-м туре УПЛ.

- Довольно непростой был матч в эмоциональном плане. Как себя сейчас чувствуете?

- Во-первых, очень тяжелый матч с мотивированным соперником. Считаю, что так, как мы играли 1-й тайм - мы не можем так играть, это для нас не плюс. Во 2-м тайме мы проявили характер, сравняли счет, могли еще забивать. Но мы должны играть так, как мы играли 2-й тайм. Будем разбирать, почему так произошло, будем разбирать игру. На следующие матчи мы не можем выходить с таким настроением. Мы должны были выигрывать, мы ехали только за победой, поэтому мы расстроены.

- Что не сложилось с самого начала? Потому что действительно вы отметили то, что соперник был очень мотивирован, трибуны очень громкие. Но было такое ощущение, что немножко, возможно, не ожидали такой прессинг?

- Я скажу коротко: мы проиграли в настроении. Воспринимаем ничью, уже есть так, как есть. Это зачетный балл на выезде против мотивированного соперника. Если мы хотим и ставим перед собой высокие цели, то мы, повторюсь, не можем играть так, как в 1-м тайме.