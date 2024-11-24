В матче Динамо – Черноморец зафиксирован редкий для футбола случай

В субботу, 23-го ноября, на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, где в рамках 14-го тура УПЛ динамовцы принимали одесский "Черноморец", имели место крайне редкий для футбола случай и ряд интересных хитросплетений.

В воротах киевской команды играл воспитанник одесского футбола (Георгий Бущан), а ворота одесской защищал воспитанник киевского футбола (Артур Рудько). Подобные "перекрестные" рокировки в матчах чемпионата Украины встречаются нечасто, поэтому не обратить на них внимание было нельзя.

На этом в матче "Динамо" - "Черноморец" тема под условным названием "Свой среди чужих, чужой среди своих" не завершилась. В составах динамовцев и "моряков" было достаточно игроков, которые играли за обе команды или воспитывались в городе, который представляет соперник.

Кроме Бущана за "Динамо" вчера играло еще пятеро таких футболистов – Константин Вивчаренко, Владислав Кабаев, Николай Михайленко, Кристиан Биловар и Владислав Ванат. Первые двое являются воспитанниками одесского футбола, а три других играли за "Черноморец" в аренде от "Динамо" в осенней части сезона-2021/22.

В составе "Черноморца", кроме Рудька, играли воспитанники киевского футбола Богдан Билошевский и Иван Петряк (первый из них прошел школу столичного "Динамо").