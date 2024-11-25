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Пономарев: Было много ошибок, игроки чувствовали себя неуверенно. Теперь ребята будут чувствовать себя раскрепощеннее

Премьер-лига
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Наставник желто-черных – о долгожданных 3 очках

Пономарев: Было много ошибок, игроки чувствовали себя неуверенно. Теперь ребята будут чувствовать себя раскрепощеннее

fcrukh.com

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Главный тренер "Руха" прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0).

“Для нас необходимо было победить, ведь “Рух” давно не выигрывал. Эта победа очень важна для команды, несмотря на то, что многое не удавалось и матч складывался тяжело. Свою роль сыграло давление на ребят, ведь нужно было получить три очка. Было много ошибок, особенно в игре с мячом – игроки чувствовали себя неуверенно. Мы не выигрывали в чемпионате с 30 августа, это важная победа в психологическом плане. Теперь ребята раскрепощеннее будут чувствовать себя в следующих матчах.

Мы понимали, что "Левый Берег" качественно играет на выезде. Это показали матчи с "Полесьем" и "Колосом". Киевляне надежно действуют в защите, и команда была к этому готова – это не стало неожиданностью. Это неуступчивый соперник, который должен быть выше в турнирной таблице”.

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“Мы делали упор на собственном балансе, ведь важно было не пропустить контратаку в исполнении соперника. В атаке "Рух" хотел чаще создавать моменты с забеганием и играть острее, но в первом тайме мы много перепасовывались позади. В первом тайме команда не выполнила установку, хотя у нас креативные футболисты группы атаки. Во втором тайме "Левый Берег" хотел отыграться, начали появляться зоны, и мы создавали хорошие моменты, но не смогли их реализовать.

У нас пенальти пробивают уверенные в себе игроки. Здесь немаловажный психологический момент, поэтому мы не назначаем штатных пенальтистов. Ребята посвятили этот гол Сапуге, он недавно сделал повторную операцию. Первая была неудачной, но вторая была успешной. Я общался с Марком и сказал, что нельзя сдаваться, а нужно становиться сильнее. Это сложный момент, но он достойно справится с этим вызовом. Сейчас у него примерно 9 месяцев будет восстановление. Сапуга – капитан команды, наш лидер и впереди у него яркая карьера”, – заявил тренер.

"Рух" занимает 8-е место (18 очков).

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
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