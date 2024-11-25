Пономарев: Было много ошибок, игроки чувствовали себя неуверенно. Теперь ребята будут чувствовать себя раскрепощеннее

Главный тренер "Руха" прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0).

“Для нас необходимо было победить, ведь “Рух” давно не выигрывал. Эта победа очень важна для команды, несмотря на то, что многое не удавалось и матч складывался тяжело. Свою роль сыграло давление на ребят, ведь нужно было получить три очка. Было много ошибок, особенно в игре с мячом – игроки чувствовали себя неуверенно. Мы не выигрывали в чемпионате с 30 августа, это важная победа в психологическом плане. Теперь ребята раскрепощеннее будут чувствовать себя в следующих матчах.

Мы понимали, что "Левый Берег" качественно играет на выезде. Это показали матчи с "Полесьем" и "Колосом". Киевляне надежно действуют в защите, и команда была к этому готова – это не стало неожиданностью. Это неуступчивый соперник, который должен быть выше в турнирной таблице”.