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Пономарев: Было много ошибок, игроки чувствовали себя неуверенно. Теперь ребята будут чувствовать себя раскрепощеннее
Наставник желто-черных – о долгожданных 3 очках
fcrukh.com
Главный тренер "Руха" прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0).
“Для нас необходимо было победить, ведь “Рух” давно не выигрывал. Эта победа очень важна для команды, несмотря на то, что многое не удавалось и матч складывался тяжело. Свою роль сыграло давление на ребят, ведь нужно было получить три очка. Было много ошибок, особенно в игре с мячом – игроки чувствовали себя неуверенно. Мы не выигрывали в чемпионате с 30 августа, это важная победа в психологическом плане. Теперь ребята раскрепощеннее будут чувствовать себя в следующих матчах.
Мы понимали, что "Левый Берег" качественно играет на выезде. Это показали матчи с "Полесьем" и "Колосом". Киевляне надежно действуют в защите, и команда была к этому готова – это не стало неожиданностью. Это неуступчивый соперник, который должен быть выше в турнирной таблице”.
“Мы делали упор на собственном балансе, ведь важно было не пропустить контратаку в исполнении соперника. В атаке "Рух" хотел чаще создавать моменты с забеганием и играть острее, но в первом тайме мы много перепасовывались позади. В первом тайме команда не выполнила установку, хотя у нас креативные футболисты группы атаки. Во втором тайме "Левый Берег" хотел отыграться, начали появляться зоны, и мы создавали хорошие моменты, но не смогли их реализовать.
У нас пенальти пробивают уверенные в себе игроки. Здесь немаловажный психологический момент, поэтому мы не назначаем штатных пенальтистов. Ребята посвятили этот гол Сапуге, он недавно сделал повторную операцию. Первая была неудачной, но вторая была успешной. Я общался с Марком и сказал, что нельзя сдаваться, а нужно становиться сильнее. Это сложный момент, но он достойно справится с этим вызовом. Сейчас у него примерно 9 месяцев будет восстановление. Сапуга – капитан команды, наш лидер и впереди у него яркая карьера”, – заявил тренер.
"Рух" занимает 8-е место (18 очков).
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