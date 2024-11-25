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Первак – о пенальти: Когда отрывают голову, хочется кричать. Подобные решения уже надоедают
Тренер Левого Берега возмущен решением арбитра
Фото - Лівий Берег
Наставник "аистов" Виталий Первак прокомментировал минимальное поражение "Руху" (0:1).
“Не хочу поднимать тему пенальти в наши ворота. Тренеры нервничают, переносят все в себе. Хочется очень многое сказать, но когда тебе "отрывают голову", то хочется кричать. Пусть соответствующие органы отвечают за это и объясняют. Подобные решения уже надоедают.
По игре – "Рух" выиграл, я поздравил их с победой. Мы не смогли забить. Но я верю, что мы забьем, и все будет хорошо. После перерыва сделали две вынужденные замены: Синица получил серьезную травму, Банаду заменили, потому что у него были проблемы с голеностопом. Вышел Сухоручко, начал выигрывать больше борьбы, но изменить ход игры не получалось, потому что "Рух" играл, отталкиваясь от счета. Мы же начали больше раскрываться, что дало сопернику больше свободных зон".
"Рух" – молодая команда, знающая как использовать пространство на чужой половине поля. Моменты у нас были, но завершить их не удавалось. Сейчас все играют на результат, был бы другой счет – никто не рисковал бы. А мы пропустили и должны были рисковать. Выпустили молодых ребят Галаса и Непейпиева, это ребята с характером. Но не получалось зацепиться за мяч и нанести хотя бы один-два удара по воротам, соперник не давал нам такой возможности.
Уровень подготовки Непейпиева сейчас на должном уровне, академия "Руха" в футбольном плане воспитала его должным образом. Мне импонирует, как он работает на тренировках”, – подчеркнул тренер.
В субботу "Левый Берег" будет принимать "Оболонь".
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