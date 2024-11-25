Первак – о пенальти: Когда отрывают голову, хочется кричать. Подобные решения уже надоедают

Наставник "аистов" Виталий Первак прокомментировал минимальное поражение "Руху" (0:1).

“Не хочу поднимать тему пенальти в наши ворота. Тренеры нервничают, переносят все в себе. Хочется очень многое сказать, но когда тебе "отрывают голову", то хочется кричать. Пусть соответствующие органы отвечают за это и объясняют. Подобные решения уже надоедают.

По игре – "Рух" выиграл, я поздравил их с победой. Мы не смогли забить. Но я верю, что мы забьем, и все будет хорошо. После перерыва сделали две вынужденные замены: Синица получил серьезную травму, Банаду заменили, потому что у него были проблемы с голеностопом. Вышел Сухоручко, начал выигрывать больше борьбы, но изменить ход игры не получалось, потому что "Рух" играл, отталкиваясь от счета. Мы же начали больше раскрываться, что дало сопернику больше свободных зон".