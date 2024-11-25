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Первак – о пенальти: Когда отрывают голову, хочется кричать. Подобные решения уже надоедают

Премьер-лига
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Тренер Левого Берега возмущен решением арбитра

Первак – о пенальти: Когда отрывают голову, хочется кричать. Подобные решения уже надоедают

Фото - Лівий Берег

Новина українською

Наставник "аистов" Виталий Первак прокомментировал минимальное поражение "Руху" (0:1).

“Не хочу поднимать тему пенальти в наши ворота. Тренеры нервничают, переносят все в себе. Хочется очень многое сказать, но когда тебе "отрывают голову", то хочется кричать. Пусть соответствующие органы отвечают за это и объясняют. Подобные решения уже надоедают.

По игре – "Рух" выиграл, я поздравил их с победой. Мы не смогли забить. Но я верю, что мы забьем, и все будет хорошо. После перерыва сделали две вынужденные замены: Синица получил серьезную травму, Банаду заменили, потому что у него были проблемы с голеностопом. Вышел Сухоручко, начал выигрывать больше борьбы, но изменить ход игры не получалось, потому что "Рух" играл, отталкиваясь от счета. Мы же начали больше раскрываться, что дало сопернику больше свободных зон".

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"Рух" – молодая команда, знающая как использовать пространство на чужой половине поля. Моменты у нас были, но завершить их не удавалось. Сейчас все играют на результат, был бы другой счет – никто не рисковал бы. А мы пропустили и должны были рисковать. Выпустили молодых ребят Галаса и Непейпиева, это ребята с характером. Но не получалось зацепиться за мяч и нанести хотя бы один-два удара по воротам, соперник не давал нам такой возможности.

Уровень подготовки Непейпиева сейчас на должном уровне, академия "Руха" в футбольном плане воспитала его должным образом. Мне импонирует, как он работает на тренировках”, – подчеркнул тренер.

В субботу "Левый Берег" будет принимать "Оболонь".

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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