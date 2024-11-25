Ротань: Когда уже петух в одно место клюнул – забегали. Мы уже зависим от проблемы после сборных

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился эмоциями после ничейного матча с "Вересом" (1:1).

“Боевой матч, к которому в первом тайме мы не были готовы, хотя делали акцент на этом, потому что это боевая команда, играет вертикально, много ищет игры в пространство. К сожалению, только достучались в перерыве. Когда уже петух в одно место клюнул – забегали.

Два разных тайма. Мы уже зависим от проблемы после сборных. Но ребят нужно поблагодарить за второй тайм. Очень много моментов и мы могли вырывать эту игру. Но если брать в целом, то результат закономерен”.