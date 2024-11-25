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Ротань: Когда уже петух в одно место клюнул – забегали. Мы уже зависим от проблемы после сборных
Наставник горожан – о потере очков
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился эмоциями после ничейного матча с "Вересом" (1:1).
“Боевой матч, к которому в первом тайме мы не были готовы, хотя делали акцент на этом, потому что это боевая команда, играет вертикально, много ищет игры в пространство. К сожалению, только достучались в перерыве. Когда уже петух в одно место клюнул – забегали.
Два разных тайма. Мы уже зависим от проблемы после сборных. Но ребят нужно поблагодарить за второй тайм. Очень много моментов и мы могли вырывать эту игру. Но если брать в целом, то результат закономерен”.
“У нас были моменты, были удары, но завершающая фаза не была в нашу пользу. Настрой идет не с начала матча, когда свистит арбитр, а еще за день: игрок должен себя настроить и быть готовым к матчу.
Невезение также в некоторых моментах играло роль. Но все равно нужно над этим работать. Я доволен, что ребята отдали все силы и во втором тайме исправили ситуацию. К сожалению, немного не хватило до победы”, – сказал Ротань.
"Александрия" занимает 2 место (33 очка) и отставание "Шахтера" сократилось до четырех пунктов.
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