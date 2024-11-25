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Шандрук: Учитывая количество моментов, созданных в 1-м тайме, будем недовольны

Премьер-лига
Обновлено

Наставник – о потерянной победе над горожанами

Шандрук: Учитывая количество моментов, созданных в 1-м тайме, будем недовольны

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал ничью с "Александрией" (1:1) в 14-м туре УПЛ.

"Для нас это был заключительный поединок 1-го круга на своем поле. У нас сейчас 3 выезда. Соответственно, все хотели выиграть. Поэтому да, где-то немного эмоции сегодня были. Это исходило от болельщиков, игроков на поле, тренерского штаба. Но это отлично на самом деле. Я думаю, что для болельщиков хороший поединок был.

Сейчас похолодало и мы не можем выдерживать этот темп. И сегодня где-то 2-й тайм так и показал, что хуже сыграли, и это было видно на поле”.

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“Но это было и предсказуемо. Больше ожидали от замен. Где-то не вошли ребята – погодные условия, может быть. Хотели более агрессивно концовку провести за счет замен – не удалось. Поэтому смешанные ощущения.

"Александрия" – один из лидеров чемпионата. У нас тоже продолжается хорошая серия без поражений, с чем я поздравляю команду, они молодцы. Готовимся к ЛНЗ с положительным настроением. Учитывая количество моментов, созданных в 1-м тайме, наверное, будем недовольны”.

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"Мы играли против соперника, который хочет остаться сверху. У них было большое желание отыграться. Поэтому после перерыва "Александрия" определенные коррективы сделала, сразу подняла темп.

Мы еще должны работать, ментально сильнее становиться, контролировать ситуацию. Особо хочется, чтобы с мячом увереннее работали. Колоссальный объем работы сделали ребята, я им благодарен. В целом, неплохо выглядели”, – сказал Шандрук.

"Верес" находится на 9-й строчке (16 очков).

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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