Шандрук: Учитывая количество моментов, созданных в 1-м тайме, будем недовольны

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал ничью с "Александрией" (1:1) в 14-м туре УПЛ.

"Для нас это был заключительный поединок 1-го круга на своем поле. У нас сейчас 3 выезда. Соответственно, все хотели выиграть. Поэтому да, где-то немного эмоции сегодня были. Это исходило от болельщиков, игроков на поле, тренерского штаба. Но это отлично на самом деле. Я думаю, что для болельщиков хороший поединок был.

Сейчас похолодало и мы не можем выдерживать этот темп. И сегодня где-то 2-й тайм так и показал, что хуже сыграли, и это было видно на поле”.