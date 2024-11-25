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Шищенко: Я вижу, как команда прогрессирует. У нас совсем другая игра уже. Одна ошибка лишила нас очков

Премьер-лига
Обновлено

Наставник пивоваров – о матче с бронзовым призером УПЛ

Шищенко: Я вижу, как команда прогрессирует. У нас совсем другая игра уже. Одна ошибка лишила нас очков

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко после поражения "Кривбасса" заявил, что его коллектив продолжает прогрессировать.

"Я говорил в предыдущих интервью, что команда уже понимает мои требования, они стали более агрессивными, структурированными, дисциплинированными. Я вижу, как команда прогрессирует. Я думаю, все это видят, что у нас совсем другая игра – не идеальная, как мы хотим, но я благодарен ребятам за то, как они действуют на тренировках, как они уже понимают друг друга на поле”.

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“Повторюсь, что качество и агрессия в атакующих действиях нам очень важно, потому что нужно забивать голы, чтобы побеждать, это понятно. Но я хочу все в комплексе, чтобы мы очень хорошо работали в обороне. Но одна ошибка лишила нас очков”, – сказал Шищенко.

"Оболонь" идет в зоне вылета, заработав 9 очков за 14 туров.

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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