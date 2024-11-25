Шищенко: Я вижу, как команда прогрессирует. У нас совсем другая игра уже. Одна ошибка лишила нас очков

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко после поражения "Кривбасса" заявил, что его коллектив продолжает прогрессировать.

"Я говорил в предыдущих интервью, что команда уже понимает мои требования, они стали более агрессивными, структурированными, дисциплинированными. Я вижу, как команда прогрессирует. Я думаю, все это видят, что у нас совсем другая игра – не идеальная, как мы хотим, но я благодарен ребятам за то, как они действуют на тренировках, как они уже понимают друг друга на поле”.