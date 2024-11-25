Полесье - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Закрывать программу 14-го тура УПЛ будет поединок в Житомире между "Полесьем" и "Зарей". Житомиряне с 22 баллами занимают 4-е место в турнирной таблице. Луганчане идут на 11-й строчке, имея в своем активе 15 очков.

Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 14-й тур. 25.11.2024

Житомир, "Центральный стадион"

"Полесье" 18:00 "Заря"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>