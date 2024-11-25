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"Неоднозначный пенальти выбил из колеи". Капитан Левого Берега - о поражении от Руха

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"Аисты" не могут выиграть 9 матчей подряд

"Неоднозначный пенальти выбил из колеи". Капитан Левого Берега - о поражении от Руха

Фото: ФК Лівий берег

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Капитан и полузащитник "Левого Берега" Андрей Спиваков прокомментировал поражение от "Руха" (0:1) в матче 14-го тура УПЛ.

"Прежде всего снова не удалось забить, и это наша проблема. Игра шла по плану, пытались создавать моменты, но досадный и неоднозначный пенальти в раздевалку, травма двух игроков несколько выбила из колеи.

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Долю вины хотелось бы взять и на себя. Считаю, что не лучшим образом сыграл, выйдя на замену во втором тайме, не смог усилить игру команды. Свежие игроки должны были выходить на замену и усиливать игру. Да, пытались нагнетать, но не получалось. Также хотел бы отметить, что поле было тяжелым, из-за чего строить какие-то конструктивные действия было трудно.

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Не хочется все списывать на какое-то невезение. Мы много работаем, и хотим наконец забить, поэтому надеюсь, что голы придут. Важно забить первый и тогда дальше будет. В коллективе сейчас замечательный микроклимат в этом плане, здесь проблем нет. В этом году еще три игры, будем стараться исправлять ситуацию", - приводит слова Спивакова официальный сайт клуба.

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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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