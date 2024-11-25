Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Неоднозначный пенальти выбил из колеи". Капитан Левого Берега - о поражении от Руха
"Аисты" не могут выиграть 9 матчей подряд
Фото: ФК Лівий берег
Капитан и полузащитник "Левого Берега" Андрей Спиваков прокомментировал поражение от "Руха" (0:1) в матче 14-го тура УПЛ.
"Прежде всего снова не удалось забить, и это наша проблема. Игра шла по плану, пытались создавать моменты, но досадный и неоднозначный пенальти в раздевалку, травма двух игроков несколько выбила из колеи.
Долю вины хотелось бы взять и на себя. Считаю, что не лучшим образом сыграл, выйдя на замену во втором тайме, не смог усилить игру команды. Свежие игроки должны были выходить на замену и усиливать игру. Да, пытались нагнетать, но не получалось. Также хотел бы отметить, что поле было тяжелым, из-за чего строить какие-то конструктивные действия было трудно.Читайте такжеПервак – о пенальти: Когда отрывают голову, хочется кричать. Подобные решения уже надоедают
Не хочется все списывать на какое-то невезение. Мы много работаем, и хотим наконец забить, поэтому надеюсь, что голы придут. Важно забить первый и тогда дальше будет. В коллективе сейчас замечательный микроклимат в этом плане, здесь проблем нет. В этом году еще три игры, будем стараться исправлять ситуацию", - приводит слова Спивакова официальный сайт клуба.
Популярное сейчас
- "Уже отправился за границу". Олег Саленко прокомментировал дебют сына за Динамо в УПЛ
- "Так судить нельзя". Судейский эксперт резко раскритиковал решение арбитра в одном из матчей УПЛ
- Серия А. Наполи - Рома 1:0. Перекладина разделила Лукаку и Довбика
- Селезнев назвал лучшего тренера Украины на данный момент
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Могли выйти и без вратаря. Леганес — Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча