"Неоднозначный пенальти выбил из колеи". Капитан Левого Берега - о поражении от Руха

Капитан и полузащитник "Левого Берега" Андрей Спиваков прокомментировал поражение от "Руха" (0:1) в матче 14-го тура УПЛ.

"Прежде всего снова не удалось забить, и это наша проблема. Игра шла по плану, пытались создавать моменты, но досадный и неоднозначный пенальти в раздевалку, травма двух игроков несколько выбила из колеи.

Долю вины хотелось бы взять и на себя. Считаю, что не лучшим образом сыграл, выйдя на замену во втором тайме, не смог усилить игру команды. Свежие игроки должны были выходить на замену и усиливать игру. Да, пытались нагнетать, но не получалось. Также хотел бы отметить, что поле было тяжелым, из-за чего строить какие-то конструктивные действия было трудно.

Не хочется все списывать на какое-то невезение. Мы много работаем, и хотим наконец забить, поэтому надеюсь, что голы придут. Важно забить первый и тогда дальше будет. В коллективе сейчас замечательный микроклимат в этом плане, здесь проблем нет. В этом году еще три игры, будем стараться исправлять ситуацию", - приводит слова Спивакова официальный сайт клуба.