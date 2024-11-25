"Стать героем". Бабенко отреагировал на афишу матча с Зарей в стиле известной украинской игры

Капитан и полузащитник "Полесья" Руслан Бабенко отреагировал на афишу матча с "Зарей", на которой он был изображен в виде героя популярной украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

- Я, всегда, перед матчем, никогда не хочу каких-то таких больших заявлений делать. Мы очень много, сейчас, работаем. Неважно, какая там погода, много тренируемся. Нам некуда отступать, надо брать три очка.

- Когда ты увидел Сталкер на афише на этот поединок и себя в нем? Какая твоя реакция?

- Я сначала не поверил. Это я? Очень удивился. Показал жене - она: это ты? Все же знают, что эта игра такая эпическая, очень популярная, только вышла и приятно было увидеть себя.

- Стать героем.

- Да, стать героем, некий Джон Уик.

- Играешь ли ты в Сталкер?

- Нет, я уже старый для этих игр.

- Хорошо, когда ты был молодым, в какие игры играл?

- Call of Duty, футбольный менеджер, все.

- Стандартно, фифашка.

- Даже не фифашка, а больше менеджер. Я люблю менеджер, какие-то тактики ставить, что-то планировать, мне это нравится больше.

- Еще хватает до сих пор времени на это?

- Нет. Немного бывает, когда такое расстроенное состояние и немного себя побаловать можно. Поиграть во что-то, но немного времени, потому что много времени проводим на базе и тренируемся, и семья, это уже не мои игры.

- Словом, в жизни Руслана Бабенко только одна игра - футбол, тот что на поле.

- Это сто процентов, - сказал Бабенко.