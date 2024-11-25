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"Стать героем". Бабенко отреагировал на афишу матча с Зарей в стиле известной украинской игры
Руслан Бабенко был изображен на постере
instagram.com/fcpolissya
Капитан и полузащитник "Полесья" Руслан Бабенко отреагировал на афишу матча с "Зарей", на которой он был изображен в виде героя популярной украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
- Я, всегда, перед матчем, никогда не хочу каких-то таких больших заявлений делать. Мы очень много, сейчас, работаем. Неважно, какая там погода, много тренируемся. Нам некуда отступать, надо брать три очка.
- Когда ты увидел Сталкер на афише на этот поединок и себя в нем? Какая твоя реакция?
- Я сначала не поверил. Это я? Очень удивился. Показал жене - она: это ты? Все же знают, что эта игра такая эпическая, очень популярная, только вышла и приятно было увидеть себя.
- Стать героем.
- Да, стать героем, некий Джон Уик.
- Играешь ли ты в Сталкер?
- Нет, я уже старый для этих игр.
- Хорошо, когда ты был молодым, в какие игры играл?
- Call of Duty, футбольный менеджер, все.
- Стандартно, фифашка.
- Даже не фифашка, а больше менеджер. Я люблю менеджер, какие-то тактики ставить, что-то планировать, мне это нравится больше.
- Еще хватает до сих пор времени на это?
- Нет. Немного бывает, когда такое расстроенное состояние и немного себя побаловать можно. Поиграть во что-то, но немного времени, потому что много времени проводим на базе и тренируемся, и семья, это уже не мои игры.
- Словом, в жизни Руслана Бабенко только одна игра - футбол, тот что на поле.
- Это сто процентов, - сказал Бабенко.
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