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"Остались в раздевалке на 2-й тайм". Игрок Ингульца объяснил фиаско с Шахтером

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Петровский клуб потерпел разгром от горняков

"Остались в раздевалке на 2-й тайм". Игрок Ингульца объяснил фиаско с Шахтером

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Ингульца" Михаил Шершень прокомментировал крупное поражение от "Шахтера" (0:6) в 14-м туре УПЛ.

– По личным разговорам с футболистами точно знаю, что далеко не все команды едут на игру с "Шахтером" с мечтой взять очки. Некоторые понимают, что и минимальное поражение – это уже будет неплохой для них результат. С каким настроением вы ехали?

– Ехали с настроением показать агрессивную игру, не отсиживаться, насколько хватит сил – столько давить, прессинговать. О том, чтобы меньше пропустить – такое не думали, больше давали акцент на качество игры, единоборств, прессинга.

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– Правильно ли будет допустить, что сил хватило на 45 минут без компенсированного времени?

– Наверное, да, потому что тяжело, когда индивидуально игроки принимают решения, принимают мяч хорошо. Не хватает на всю игру нас пока в таком темпе играть.

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– 1-й пропущенный гол сразу после сейва Паламарчука – он задал темп 2-му тайму, настроению вашей команде? Как он повлиял?

– Не знаю, вроде, так все нормально было. Так что гол в раздевалку, думаю, повлиял все же – команда осталась, наверное, в раздевалке еще на 2-й тайм, – сказал Шершень.

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Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Михаил Шершень
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Источник:
YouTube-канал УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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