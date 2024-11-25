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Разница на бумаге, но не на поле. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Кривбасс 0:1
Команда Вернидуба добилась непростой победы
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В этом противостоянии было четкое разделение на аутсайдера и фаворита, но по факту на поле не чувствовалась значительная разница между соперниками. "Оболонь" дала бой "Кривбассу" и могла этот матч не проиграть. Не повезло. Или не хватило класса. Так или иначе, фиксируем результат 1:0 в пользу криворожан.
На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Галерея фоторабот – в новости ниже.
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