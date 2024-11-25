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Автор гола в ворота Оболони: Понимали, что нам нельзя терять очки

Премьер-лига

Егор Твердохлеб прокомментировал победу над киевским клубом

Автор гола в ворота Оболони: Понимали, что нам нельзя терять очки

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал выездную победу над "Оболонью" (1:0) в 14-м туре УПЛ.

- Тяжелый матч, тяжелое поле. Согласен, что и победа тяжелая?

- Да, и эти три очка очень важны для нашей команды. Ведь все конкуренты выигрывают, набирают зачетные баллы, поэтому нам нельзя терять очки. Хорошо, что удалось победить и теперь будем готовиться к следующему, не менее интересному и тяжелому противостоянию.

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- Твой гол просматривали на VAR на предмет офсайда. Ты был уверен, что гол забит по правилам и его засчитают?

- Я сразу всем сказал, что там "чистый" гол. По ситуации чувствовал, что не нахожусь в офсайде, и гол засчитают. Я был позади игрока "Оболони" и выбегал из-за его спины в момент удара. Поэтому сомнений не было.

- До этого в двух матчах "Кривбасс" не мог забить в Киеве в ворота "Оболони". Давило ли это психологически?

- Я бы так не сказал. Мы настраиваемся одинаково на каждого соперника, ожидали непростого матча - так оно и получилось.

- Какие эмоции сегодня были в раздевалке после матча?

- После победы всегда положительные эмоции. Тем более, после игры в раздевалку к команде зашли руководители клуба и поздравили нас, - сказал Твердохлеб.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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