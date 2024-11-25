Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автор гола в ворота Оболони: Понимали, что нам нельзя терять очки
Егор Твердохлеб прокомментировал победу над киевским клубом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал выездную победу над "Оболонью" (1:0) в 14-м туре УПЛ.
- Тяжелый матч, тяжелое поле. Согласен, что и победа тяжелая?
- Да, и эти три очка очень важны для нашей команды. Ведь все конкуренты выигрывают, набирают зачетные баллы, поэтому нам нельзя терять очки. Хорошо, что удалось победить и теперь будем готовиться к следующему, не менее интересному и тяжелому противостоянию.
- Твой гол просматривали на VAR на предмет офсайда. Ты был уверен, что гол забит по правилам и его засчитают?
- Я сразу всем сказал, что там "чистый" гол. По ситуации чувствовал, что не нахожусь в офсайде, и гол засчитают. Я был позади игрока "Оболони" и выбегал из-за его спины в момент удара. Поэтому сомнений не было.
- До этого в двух матчах "Кривбасс" не мог забить в Киеве в ворота "Оболони". Давило ли это психологически?
- Я бы так не сказал. Мы настраиваемся одинаково на каждого соперника, ожидали непростого матча - так оно и получилось.
- Какие эмоции сегодня были в раздевалке после матча?
- После победы всегда положительные эмоции. Тем более, после игры в раздевалку к команде зашли руководители клуба и поздравили нас, - сказал Твердохлеб.
Популярное сейчас
- Швейцарская тюрьма ждет Холанда
- "Уже отправился за границу". Олег Саленко прокомментировал дебют сына за Динамо в УПЛ
- "Так судить нельзя". Судейский эксперт резко раскритиковал решение арбитра в одном из матчей УПЛ
- Кобин: Не знаю, сколько терпения будет у президента. Из того, что я чувствую и вижу, у нас немного денег
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря